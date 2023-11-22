Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Geger Mayat Dicor di Lantai Kamar Rumah di Blitar, Pelaku Diduga Suami Korban

Robby Ridwan , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |12:15 WIB
Geger Mayat Dicor di Lantai Kamar Rumah di Blitar, Pelaku Diduga Suami Korban
TKP penemuan kerangka manusia di Blitar. (Foto: Robby Ridwan)
A
A
A

BLITAR – Kerangka manusia ditemukan terkubur di dalam kamar di sebuah rumah di Kecamatan Nglegok, Blitar, Jawa Timur. Mayat tersebut diduga sudah terkubur selama 1 tahun lebih.

Satreskrim Polres Blitar Kota terus melakukan penyelidikan penemuan kerangka manusia tersebut. Hasilnya polisi memastikan bahwa kerangka manusia tersebut adalah perempuan.

Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setyo mengatakan, identitas korban pun sudah dikantongi oleh Satreskrim Polres Blitar Kota. Diduga korban meninggal akibat dibunuh dan berusia di bawah 25 tahun.

Saat ini polisi tengah memeriksa sejumlah saksi, termasuk SH suami korban. Kuat dugaan pelaku pembunuhan adalah sang suami, meski demikian status suami korban masih sebagai saksi.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
