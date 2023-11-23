Daftar Artis yang Jadi Korban PHK setelah Dukung Palestina

HOLLYWOOD - Aksi untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina maupun Israel terus dilakukan oleh sejumlah artis Hollywood.

Dengan menggunakan akun media sosialnya, mereka turut berkomentar dan memberikan pernyataan mengenai konflik yang sedang memanas antara Israel-Palestina.

Dilansir dari berbagai sumber, inilah sederet artis yang menyuarakan keberpihakannya ke Palestina dan membuat publik gempar.

Susan Sarandon

Agensi bakat Hollywood (UTA) telah mengakhiri kerjasama dengan Susan Sarandon setelah pernyataannya dalam rapat umum pro-Palestina di New York.

Juru bicara UTA yang dikutip oleh beberapa media AS mengkonfirmasi pemecatan tersebut, namun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keputusan tersebut.

Susan Sarandon, seorang artis Hollywood sekaligus pemenang Oscar, hadir dalam beberapa demonstrasi pro-Palestina dan menghadapi kritik atas pernyataannya pada demonstrasi pada 17 November di New York City.

Dalam pernyataannya, ia mengatakan, 'Ada banyak orang yang takut menjadi orang Yahudi saat ini, dan mulai merasakan apa yang mereka rasakan menjadi seorang Muslim di negara ini.'

Sarandon dan sejumlah bintang Hollywood, seperti Joaquin Phoenix dan Cate Blanchett, mendesak Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, untuk menyerukan gencatan senjata dalam konflik antara Israel dan Hamas.