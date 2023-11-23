Mahasiswa Semester 7 Meninggal di Dalam Kamar, Diduga Gantung Diri

BENGKULU - Salah satu mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berinisial FIW (21) ditemukan meninggal dunia di kamarnya.

Korban adalah warga Kelurahan Marga Tunggal, Kecamayan Jaya Loka, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan ini diduga tewas gantung diri dengan menggunakan seutas tali dalam kamar rumah kontrakannya.

Kapolres Rejang Lebong, Polda Bengkulu, AKBP Juda Trisno Tampubolon melalui Kasi Humas, Iptu Sinar Simanjuntak mengatakan, korban pertama kali ditemukan rekannya yang baru pulang dari kampus.

Setiba di rumah, pria 21 tahun itu melihat korban sudah dalam kondisi gantung diri dan tak bernyawa. Rekan korban langsung berteriak meminta pertolongan ke tetangganya.

Mahasiswa yang diketahui sudah semester 7 ini pun diturunkan rekannya bersama tetangga dengan memotong tali yang digunakan korban untuk gantung diri di dalam kamar.

"Kita akan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk rekan dekat korban. Saat ini korban akan dijemput keluarganya dari Sumatra Selatan dalam perjalanan menuju Kabupaten Rejang Lebong," kata Simanjuntak, Kamis (23/11/2023).