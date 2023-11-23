Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Oknum Polisi Digerebek Pesta Sabu dengan Seorang Wanita di Kamar Kos

Muh Rusli , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |16:10 WIB
Oknum Polisi Digerebek Pesta Sabu dengan Seorang Wanita di Kamar Kos
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

KOLAKA UTARA - Oknum polisi berpangkat Bripka di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) ditangkap Propam Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) saat pesta sabu bersama seorang wanita pada Rabu malam (22/11/2023). Ia digerebek di sebuah kamar kos di Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kolut.

Humas Polres Kolut, Aipda Arif Afandi yang dikonfirmasi belum bisa memberikan keterangan terkait hal tersebut. "Belum bisa kasi keterangan. Kapolres masih di Kendari," ucapnya singkat, Kamis (23/11/2023).

 BACA JUGA:

Informasi yang dirangkum MNC Portal, oknum polisi tersebut inisial Bribka M dan menjabat sebagai PS Kanit Samapta di lingkup Polsek Ngapa. Sementara seorang wanita yang ikut dibekuk yakni inisial S Alias N (28).

Ia digerebek oleh personel gabungan dari jajaran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sultra bersama Seksi Propam dan Sat Res Narkoba Polres Kolut pada pukul 21.00 Wita. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi meliputi satu set alat hisap (bong) dan empat sachet sabu yang dua di antaranya telah dikonsumsi.

 BACA JUGA:

Kedua sachet berisi sabu itu seberat 0,58 gram yang terbagi atas 0,32 gram ditangan Bripka M dan sekitar 0,26 gram milik S alias N. Polisi juga menyita empat korek api yang satu diantaranya terdapat sumbu pembakar.

Benda lain yang juga disita masing-masing tiga lembar uang pecahan Rp50.000, Rp5.000 dan Rp2.000. Selain itu, sebatang pipet putih, dompet beserta isinya milik Bripka M dan dua bungkus rokok sempurna juga diamankan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950/ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187821/narkoba-Lk8n_large.jpg
Terkuak, Ratu Narkoba Dewi Astutik Juga Jadi Scammer Love di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187658/narkoba-zf2d_large.jpg
Ratu Narkoba Dewi Astutik Ternyata Juga Buron di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187656/dewi_astutik-fkeZ_large.jpg
Terbongkar! Jaringan Dewi Astutik Edarkan Narkoba di RI, Brasil hingga Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187476/narkoba-Ks7S_large.jpg
Profil dan Jejak Kriminal Dewi Astutik, Ratu Narkoba Jaringan Internasional yang Ditangkap di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187461/narkoba-dlU1_large.jpg
Kronologi Penangkapan Buron Sabu Rp5 Triliun Dewi Astutik di Sihanoukville Kamboja, Libatkan Intelijen TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement