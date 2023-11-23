Gelar Doa Bersama Anak-Anak Panti, Relawan Berharap Ganjar-Mahfud Pimpin Indonesia

MAROS - Relawan Pandawa Ganjar Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menggelar bantuan sosial dan kebermanfaatannya untuk masyarakat sekitar. Para pendukung Ganjar - Mahfud MD ini menyantuni anak-anak di Panti Asuhan Amal Islam di Desa Tenrigangkae, Kabupaten Maros, Sulsel. Mereka datang untuk memberikan bantuan sosial kepada pengurus dan anak-anak panti.

Koordinator Daerah Pandawa Kabupaten Maros, Dahribal Ashar mengatakan, bantuan sosial tersebut berupa paket pangan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi anak-anak panti untuk beberapa waktu ke depan.

Sehingga, Dahribal melanjutkan, biaya operasional panti menjadi lebih hemat dengan adanya bantuan pangan berisi berbagai bahan-bahan pokok dari relawan.

"Kami harapkan bantuan pangan yang kami berikan ini dapat meringankan terkait dengan konsumsi-konsumsi teman-teman di panti asuhan itu sendiri," kata Dahribal dalam keterangannya, Kamis (23/11/2023).

Dia menjelaskan, bantuan tersebut menjadi wujud implementasi dari program sosial relawan Pandawa Ganjar Sulsel.

"Kita ingin menjalin silaturahmi dengan pengurus panti dan adik-adik panti asuhan itu sendiri. Ini merupakan salah satu wujud program sosial Pandawa Ganjar," ujarnya.

Selain itu, dalam kegiatan tersebut relawan juga mengajak anak-anak panti untuk melakukan tadarus dan doa bersama. Mereka mendoakan agar masyarakat Indonesia diberikan kemakmuran dan mendapat pemimpin yang antikorupsi.

"Mudah-mudahan Indonesia lebih makmur, lebih sejahtera ke depannya. Dan diberikan pemimpin yang baik, tegas, dan terutama tidak korupsi. Dan kami yakin sosok tersebut adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud," jelasnya.