Partai Perindo Bandung Bentuk Rekruter Saksi TPS untuk Pemilu 2024

BANDUNG - Untuk meraih suara dalam Pemilu dan memastikan suara tidak hilang di TPS, Partai Perindo Kabupaten Bandung membutuhkan sebanyak 11.034 saksi yang akan ditempatkan di 11.000 TPS yang ada di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung pada Pileg 2024 mendatang.

Guna merekrut belasan ribu saksi tersebut, Perindo membentuk rekruter yang dilengkapi kartu, id card yang memiliki akses dan password yang terintegrasi ke DPP Perindo.

Ketua DPD Perindo Kabupaten Bandung, Imas Rostiana dan Ketua DPP Perindo bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad pun menyerahkan id card kepada puluhan rekruter yang bertugas untuk membentuk saksi di setiap kecamatan, desa, hingga tingkat RT dan RW.

Pada kesempatan ini, pengurus DPD Perindo juga membagikan kemeja kebesaran Partai Perindo kepada puluhan rekruter saksi yang akan melaksanakan tugasnya.

Abdul Khaliq Ahmad yang juga penanggung jawab saksi dapil 1-4-7 Kabupaten Bandung mengatakan, pertemuan dengan puluhan rekruter saksi Partai Perindo ini untuk menyamakan visi dan menjelaskan tugas dan cara merekrut calon saksi yang akan ditempatkan di TPS se-Kabupaten Bandung.

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bandung yang juga Caleg DPRD Kabupaten Bandung, Imas Rostiana menuturkan, untuk Pileg 2024 di Kabupaten Bandung, Partai Perindo membutuhkan sebanyak 11.034 saksi yang akan ditempatkan di 11.034 TPS.