Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Bandung Bentuk Rekruter Saksi TPS untuk Pemilu 2024

Saufat Endrawan , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |19:02 WIB
Partai Perindo Bandung Bentuk Rekruter Saksi TPS untuk Pemilu 2024
Perindo Bandung bentuk rekruter saksi TPS/Foto: Saufat Endrawan
A
A
A

 

BANDUNG - Untuk meraih suara dalam Pemilu dan memastikan suara tidak hilang di TPS, Partai Perindo Kabupaten Bandung membutuhkan sebanyak 11.034 saksi yang akan ditempatkan di 11.000 TPS yang ada di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung pada Pileg 2024 mendatang.

Guna merekrut belasan ribu saksi tersebut, Perindo membentuk rekruter yang dilengkapi kartu, id card yang memiliki akses dan password yang terintegrasi ke DPP Perindo.

 BACA JUGA:

Ketua DPD Perindo Kabupaten Bandung, Imas Rostiana dan Ketua DPP Perindo bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad pun menyerahkan id card kepada puluhan rekruter yang bertugas untuk membentuk saksi di setiap kecamatan, desa, hingga tingkat RT dan RW.

Pada kesempatan ini, pengurus DPD Perindo juga membagikan kemeja kebesaran Partai Perindo kepada puluhan rekruter saksi yang akan melaksanakan tugasnya.

Abdul Khaliq Ahmad yang juga penanggung jawab saksi dapil 1-4-7 Kabupaten Bandung mengatakan, pertemuan dengan puluhan rekruter saksi Partai Perindo ini untuk menyamakan visi dan menjelaskan tugas dan cara merekrut calon saksi yang akan ditempatkan di TPS se-Kabupaten Bandung.

 BACA JUGA:

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bandung yang juga Caleg DPRD Kabupaten Bandung, Imas Rostiana menuturkan, untuk Pileg 2024 di Kabupaten Bandung, Partai Perindo membutuhkan sebanyak 11.034 saksi yang akan ditempatkan di 11.034 TPS.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement