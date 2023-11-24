Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Terus Digempur Israel, Hamas: 450 Pasien dan Staf Medis Terpaksa Tinggalkan RS Indonesia di Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |15:03 WIB
Terus Digempur Israel, Hamas: 450 Pasien dan Staf Medis Terpaksa Tinggalkan RS Indonesia di Gaza
RS Indonesia di Gaza terus digempur militer Israel (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA - Kementerian Kesehatan yang dikuasai Hamas di Gaza pada Kamis (23/11/2023) mengatakan sekitar 450 pasien dan staf medis terpaksa dievakuasi dari Rumah Sakit (RS) Indonesia di Gaza utara setelah menerima perintah dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Belum diketahui secara pasti kapan evakuasi tersebut dilakukan.

Dr. Munir Al-Bursh, direktur jenderal kementerian, dalam pernyataannya, mengatakan pasien dan staf telah diberitahu untuk pindah ke Rumah Sakit Nasser dan Rumah Sakit Eropa, keduanya di selatan Jalur Gaza. Ia mengatakan evakuasi dilakukan berkoordinasi dengan Komite Palang Merah Internasional (ICRC).

Al-Bursh, yang masih berada di RS Indonesia, mengatakan 220 pasien dan orang yang terluka masih terjebak di dalam RS tanpa air, obat-obatan atau makanan.

“Saat ini kami masih terkepung di rumah sakit, dan kami berjanji tidak akan pergi sampai semua yang terluka dan sakit pulang bersama kami, karena jika kami meninggalkan mereka, nasib mereka pasti akan menjadi kematian,” katanya dalam pernyataan tersebut.

Dalam percakapan telepon singkat dengan CNN, Al-Bursh mengatakan kepada CNN bahwa ada lebih dari 65 jenazah yang berserakan di sekitar rumah sakit, yang dikepung oleh pasukan Israel.

CNN telah meminta IDF untuk menanggapi klaim Al-Bursh. ICRC mengatakan kepada CNN bahwa mereka tidak hadir secara fisik di Rumah Sakit Indonesia.

“Kami secara konsisten menekankan perlunya mengamankan akses untuk beroperasi di bagian utara Gaza. Upaya kami di masa lalu untuk mendapatkan akses terhambat oleh tantangan keamanan yang signifikan,” terangnya dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, juru bicara kementerian mengatakan Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas menangguhkan kerja sama dengan WHO, yang telah membantu memfasilitasi evakuasi dengan Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza utara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement