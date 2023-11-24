Sadis! Anak di Bawah Umur Digilir 5 Pria di Persawahan

5 pria yang menggilir gadis di bawah umur di persawahan ditangkap polisi (Foto: iNews)

SAMBAS - Sebanyak lima predator anak ditangkap polisi lantaran diduga tega menyetubuhi anak yang masih di bawah umur, di Sambas, Kalimantan Barat. Sadisnya, kelima pelaku aksi bejat para pelaku dilakukan secara bergilir.

Kelima pelaku tersebut berinisial JE, NA, AD, DS dan IR. Mereka hanya bisa pasrah dan tertunduk malu saat digiring anggota Unit Reskrim Polsek Jawai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (24/11/2023).

Mereka ditangkap lantaran diduga melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak yang baru berusia 13 tahun.

Aksi pelaku terungkap setelah orangtua korban yang melihat sang anak merasa trauma dan ketakutan usai dilecehkan para pelaku. Di mana sang ayah menanyakan kepada korban, dan akhirnya korban mengaku telah disetubuhi oleh kelima pelaku.

Dari keterangan pelaku kepada polisi, mereka melakukan aksi bejatnya dengan memaksa dan mengancam korban untuk memenuhi hasrat kelima pelaku.

Korban disetubuhi secara bergilir oleh pelaku di sekitar persawahan dan di rumah pelaku JE di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas.

"Geram dengan perbuatan pelaku kepada anaknya, orangtua korban langsung melaporkan ke Polsek Jawai untuk diproses lebih lanjut," ujar Kapolsek Jawai, Iptu Agus Ganjar.