7 Bocah Laki-Laki Jadi Korban Sodomi di Tapanuli Tengah

TAPANULI TENGAH - Sebanyak 7 bocah anak laki-laki di Desa Sorkam Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, dikabarkan menjadi korban sodomi oleh seorang pria berinisial HCP alias Hendri (26) warga Pasar Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saat ini kasus pelecehan ini masih ditangani Polres Tapanuli Tengah.

Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Basa Emden Banjarnahor menjelaskan para korban telah menjalani visum di rumah sakit umum Kota Sibolga dan hasilnya belum bisa di publikasikan.

"Iya, seluruh korban telah menjalani visum di RSU Kota Sibolga," ujarnya melalui keterangan pers yang diterima, Jumat ( 24/11/2023).

Kapolres menerangkan, saat ini tersangka masih diburu petugas. "Pelaku sempat kabur sebelum ditangkap," ujarnya.

Polres Tapanuli Tengah, sambungnya, saat ini telah memetapkan HCP dalam daftar pencarian orang ( DPO).

Kejadian tersebut terungkap ketika salah satu orang tua korban yakni AM, melaporkan kejadian tersebut di unit SPKT Polres Tapanuli Tengah pada hari Selasa, 14 November 2023 dengan melaporkan terduga pelaku HCP alias Hendri (26).