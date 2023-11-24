Segera Berangkat ke Gaza, KRI Rumah Sakit Indonesia Dicat Putih Agar Tak Dikira Kapal Perang

KRI Rumah Sakit Indonesia segera berangkat ke Gaza (Foto: MPI)

SURABAYA - KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat 992, kapal bantu rumah sakit milik TNI Angkatan Laut, yang akan melakukan misi kemanusiaan di perairan Gaza - Palestina.

Kini dilakukan proses optimalisasi, diantaranya pengecatan dan pemeriksaan performa kapal di PT PAL Surabaya-Jawa Timur. Lambung kapal secara keseluruhan di cat warna putih dari warna sebelumnya abu abu, sebagai tindakan konkrit, untuk menjaga perlindungan sesuai dengan hukum humaniter internasional.

Seluruh lambung kapal KRI Radjiman Wedyodiningrat 992 ini, dicat warna putih, sebagai pembeda kapal perang dengan kapal rumah sakit untuk misi sosial. Selain itu juga dilakukan optimalisasi teknik perbaikan kemudi serta baling-baling, untuk menambah performa kapal.

"Dalam waktu dekat KRI dr Radjiman Wedyodiningrat 992, kapal buatan PT PAL Surabaya ini, akan menjalankan misi kemanusiaan di perairan Gaza Palestina," kata Direktur PT PAL Indonesia, Iqbal Fikri.

Perlu diketahui kapal KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat 992 ini, memiliki panjang 124 meter, berat 7.300 ton, dan berkecepatan 18 knot.

Dilengkapi juga ambulance boat, heli deck, yang dapat menampung dua helicopter, serta fasilitas kesehatan yang lengkap, sebagai pendukung kelancaran dan keberhasilan operasi kemanusiaan.

(Khafid Mardiyansyah)