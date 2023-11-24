Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Akses Jalan Tertutup Longsor, Warga Bandung Tandu Pasien Sejauh 3 KM

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |05:24 WIB
Akses Jalan Tertutup Longsor, Warga Bandung Tandu Pasien Sejauh 3 KM
Longsor di Bandung Barat (foto: dok ist)
A
A
A

BANDUNG BARAT - Ada cerita memilukan dibalik bencana longsor yang menutup akses jalan lima kampung di Desa Cicadas, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Longsor itu melumpuhkan akses jalan utama penghubung sejumlah wilayah.

Camat Rongga Agus Rudianto mengatakan, ada seorang warga Kampung Cipiring yang sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Lantaran akses jalan tidak bisa dilalui sepeda motor, akhirnya warga tersebut harus ditandu.

"Ada seorang warga asal Kampung Cipiring yang sakit, terus warga berbondong-bondong membawa yang sakit itu pakai tandu karena jalan itu tidak bisa dilewati kendaraan roda dua," ungkap Agus saat dihubungi.

Akses jalan yang dipenuhi material longsor berupa tanah dan batu membuat warga setempat harus berjibaku di tengah gelapnya malam untuk mengevakuasi pasien dengan menggunakan tandu. Mereka harus berjalan kaki menandu pasien sejauh 3 kilometer.

"Warga menandu orang sakit itu kurang lebih jaraknya 3 kilometer menuju jalan raya. Lalu dia langsung dibawa dengan menggunakan kendaraan ke rumah sakit Cililin," terang Agus.

Ia mengatakan, ruas jalan yang dilintasi untuk membawa orang sakit itu merupakan akses yang paling parah terdampak longsor, sehingga sangat sulit saat dilintasi kendaraan.

"Kondisi jalan yang paling parah terdampak longsor itu hanya 1 titik, kalau yang lainnya tidak terlalu parah. Rencananya pada hari Minggu warga dari dua RW Kampung Citiis dan Cipiring akan kerja bakti," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/525/3010246/longsor-di-pondok-pesantren-yaspida-sukabumi-sekuriti-tewas-tertimbun-45QVpInauc.jpg
Longsor di Pondok Pesantren Yaspida Sukabumi, Sekuriti Tewas Tertimbun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/525/3001844/petani-yang-tertimbun-longsor-belum-ditemukan-ini-kendala-proses-pencariannya-cc4GB6zOjn.jpg
Petani yang Tertimbun Longsor Belum Ditemukan, Ini Kendala Proses Pencariannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/525/3001275/ibu-dan-2-anaknya-ditemukan-meninggal-tertimbun-longsor-di-garut-uV6yw8C4cd.jpg
Ibu dan 2 Anaknya Ditemukan Meninggal Tertimbun Longsor di Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/525/3000812/hujan-deras-rumah-longsor-timbun-3-orang-di-garut-XA9VcS9kZp.jpg
Hujan Deras, Rumah Longsor Timbun 3 Orang di Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992284/pasca-longsor-tol-bocimi-ditutup-arus-lalin-dialihkan-ke-gt-cigombong-PA0xuM7YAX.jpg
Pasca-Longsor Tol Bocimi Ditutup, Arus Lalin Dialihkan ke GT Cigombong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/525/2992257/rekayasa-lalin-imbas-longsor-berikut-jadwal-penutupan-dan-one-way-di-tol-bocimi-s3ISEEnTOJ.jpg
Rekayasa Lalin Imbas Longsor, Berikut Jadwal Penutupan dan One Way di Tol Bocimi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement