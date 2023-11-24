Akses Jalan Tertutup Longsor, Warga Bandung Tandu Pasien Sejauh 3 KM

BANDUNG BARAT - Ada cerita memilukan dibalik bencana longsor yang menutup akses jalan lima kampung di Desa Cicadas, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Longsor itu melumpuhkan akses jalan utama penghubung sejumlah wilayah.

Camat Rongga Agus Rudianto mengatakan, ada seorang warga Kampung Cipiring yang sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Lantaran akses jalan tidak bisa dilalui sepeda motor, akhirnya warga tersebut harus ditandu.

"Ada seorang warga asal Kampung Cipiring yang sakit, terus warga berbondong-bondong membawa yang sakit itu pakai tandu karena jalan itu tidak bisa dilewati kendaraan roda dua," ungkap Agus saat dihubungi.

Akses jalan yang dipenuhi material longsor berupa tanah dan batu membuat warga setempat harus berjibaku di tengah gelapnya malam untuk mengevakuasi pasien dengan menggunakan tandu. Mereka harus berjalan kaki menandu pasien sejauh 3 kilometer.

"Warga menandu orang sakit itu kurang lebih jaraknya 3 kilometer menuju jalan raya. Lalu dia langsung dibawa dengan menggunakan kendaraan ke rumah sakit Cililin," terang Agus.

Ia mengatakan, ruas jalan yang dilintasi untuk membawa orang sakit itu merupakan akses yang paling parah terdampak longsor, sehingga sangat sulit saat dilintasi kendaraan.

"Kondisi jalan yang paling parah terdampak longsor itu hanya 1 titik, kalau yang lainnya tidak terlalu parah. Rencananya pada hari Minggu warga dari dua RW Kampung Citiis dan Cipiring akan kerja bakti," pungkasnya.