STC 2023, Diharapkan Tingkatkan Potensi Bahari, Maritim, Budaya, serta Dorong Investor Majukan Papua

(kika) Mensesneg Pratikno, Presiden Joko Widodo, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Herry Ario Nap Bupti Biak Numfor saat acara Sail Teluk Cendrawasih (STC) 2023, Kamis (23/11/2023)

JAKARTA - Harapan Sail Teluk Cendrawasih STC dapat meningkatkan potensi bahari, maritim, budaya, serta mendorong investor untuk memajukan Papua, disampaikan Presiden Republik Indonesia Jokowi dalam sambutannya saat menghadiri puncak Sail Teluk Cenderawasih (STC) 2023 di Pantai Samau, Biak Numfor, Papua, Kamis 23 November 2023.

Ia menyatakan bahwa Papua, sebagai beranda Indonesia di kawasan Pasifik, memiliki kekayaan alam yang melimpah. Teluk Cendrawasih, kawasan dengan ekosistem laut paling kaya di Indonesia, menjadi daya tarik utama.

“Sebagai beranda Indonesia di kawasan Pasifik, Papua memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan Teluk Cendrawasih merupakan kawasan dengan ekosistem laut yang paling kaya di Indonesia, surganya terumbu karang, surganya biota laut,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden berharap agar event yang baik ini bisa diteruskan, ditingkatkan kreativitasnya, inovasinya, dan juga keterlibatan masyarakat dan UMKM. Sehingga masyarakat di Papua bisa merasakan manfaatnya setelah event ini berakhir.

STC 2023 turut dihadiri Duta Besar (Dubes) Rumania, Dubes Fiji, dan Dubes Mozambik, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Kabinet Indonesia Maju antara lain Menteri Investasi/Kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, pejabat TNI/Polri, serta pejabat pemerintahan daerah setempat. Pembukaan event bahari ini dimeriahkan tarian kolosal oleh 1200 penari, aksi para penerjun TNI-Polri, sailing pass Kapal TNI Angkatan Laut, kapal SAR, hingga 1.000 perahu nelayan.

Bahlil Lahadalia Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang juga Ketua Panitia Nasional STC 2023 merasa bangga Papua terpilih menjadi tempat pelaksanaan event bahari ini. Ia mengundang masyarakat untuk hadir dan memeriahkan STC 2023.

Menteri Bahlil dalam sambutannya saat puncak acara STC 2023 mengatakan bahwa event ini adalah yang ke-13. STC 2023 diselenggarakan dengan tujuan untuk percepatan pembangunan sumber daya alam di Papua, dengan fokus hilirisasi laut, pengembangan potensi daerah, dan peningkatan investasi.

“Bukan hanya tambang, laut pun kita bikin hilirisasi. Puncak acara dihadiri kurang lebih 10 ribu orang. Kegiatan yang diselenggarakan pada 21-27 November 2023 itu dilakukan untuk tujuan percepatan pembangunan dan pengembangan sumber daya alam kelautan dan pariwisata di Provinsi Papua,” ungkapnya.

Dalam akun Instagram @bahlillahadalia miliknya, Menteri kelahiran 7 Agustus 1976 ini menyebut event ini merupakan kesempatan untuk mempromosikan Papua dan kedaulatan maritim Indonesia.