HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Fakta Diduga Pencuri Rumsong di Tanjung Priok, Ditelanjangi hingga Dilindas

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |04:01 WIB
3 Fakta Diduga Pencuri Rumsong di Tanjung Priok, Ditelanjangi hingga Dilindas
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

SEORANG pria yang diduga pencuri babak belur usai dikeroyok warga di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Rabu 22 November 2023 malam.

Berdasarkan video amatir yang viral di media sosial, terduga maling tampak diarak-arak oleh warga dalam kondisi telanjang. Berikut sejumlah faktanya:

1. Ditelanjangi hingga Dilindas

Usai ditelanjangi, massa yang kesal kemudian menghakimi dan melindas tubuh pria tersebut. Saat dibawa ke arah Polsubsektor Podomoro, pria tersebut juga mendapat bogem mentah hingga tubuhnya diseret sepanjang aspal.

Tak hanya itu, dalam video sempat menunjukan tubuh pria tersebut sudah terkapar lemas di jalan, tidak lama salah seorang warga terlihat melindas tubuh pria tersebut dengan motor hingga akhirnya berhasil diamankan di Pos Polisi.

2. Mencuri di Rumah Kosong

 

Warga setempat Yono (56) mengatakan, bahwa pria tersebut ditangkap dan diarak warga dalam kondisi sudah babak belur. Menurutnya, banyak warga yang meneriakinya maling pada saat menyeretnya ke pos polisi.

"Kejadiannya kita kurang tau, dia ketangkep terus dibawa ke pospol, ada satu orang. Ada yang bilang maling, begal, terus ada yang bilang dia masuk ke rumah kosong infonya," ucap Yono.

Halaman:
1 2
      
