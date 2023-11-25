Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sudah Tiga Kali Masuk Bui, Penjahat Kambuhan di Lampung Nekat Nyolong Lagi

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |08:07 WIB
Sudah Tiga Kali Masuk Bui, Penjahat Kambuhan di Lampung Nekat <i>Nyolong</i> Lagi
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

TULANG BAWANG - Seorang pria berinisial YA alias YI alias AA (37) ditangkap polisi usai melakukan pencurian di Mess Bengkel Karya Muda, Kampung Agung Dalem, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang

Pria warga Kampung Penawar, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang itu ternyata merupakan residivis yang sudah tiga kali masuk penjara.

Kapolsek Banjar Agung AKP M Taufiq mengatakan, pelaku diamankan di Jalan Lintas Timur (Jalintim), Kelurahan Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah pada Rabu (22/11).

"Kami mengamankan pelaku dan barang bukti berupa sepeda motor Honda CBR B 3736 PGW milik korban Alan warga Way Kanan," ujar Kapolsek dalam keterangannya, Sabtu (25/11/2023).

Taufiq menjelaskan, berdasarkan keterangan korban, peristiwa pencurian itu terjadi pada Senin (23/10) lalu di Mess Bengkel Karya Muda, Kabupaten Tulang Bawang.

"Saat itu korban sedang tertidur lelap, lalu pelaku masuk ke dalam Mess tempat korban tertidur dengan cara memanjat dinding," kata dia.

Taufiq melanjutkan, pelaku kemudian membuka pintu belakang dan langsung masuk ke dalam kamar tidur korban.

"Setelah itu pelaku mengambil kunci kontak dan STNK yang berada di dalam lemari baju, lalu kabur lewat pintu depan dengan membawa sepeda motor milik korban," tuturnya.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian berupa sepeda motor Honda CBR B 3736 PGW dan melaporkan ke Mapolsek Banjar Agung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188292//maling_di_karnaval_ancol-oqLX_large.jpg
Komplotan Maling Beraksi di Konser Ancol, 5 Tersangka Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205//pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186920//penangkapan_pencuri-j9wM_large.jpg
Todongkan Senjata Api, Dua Pelaku Curanmor di Depok Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187//penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168//pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184957//jambret-k0Sx_large.jpg
2 Jambret Todong Pasutri Pakai Pistol di Jakbar Sudah 28 Kali Beraksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement