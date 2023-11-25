Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Berkunjung ke Kalbar, Mahfud MD Ajak Warga Jaga Kerukunan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |17:41 WIB
Berkunjung ke Kalbar, Mahfud MD Ajak Warga Jaga Kerukunan
Cawapres Perindo Mahfud MD ke Kalbar (Foto: istimewa/Okezone)
PONTIANAK - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD berkunjung ke sejumlah titik di Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (25/11/2023).

Mahfud MD tiba di Bandara Supadio, Pontianak bersama istri dan rombongan seperti dai kondang Gus Muwaffiq. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini disambut oleh tokoh nasional asal Kalbar yang juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) didampingi sang istri, Serviati Oesman, para kader Partai Hanura seperti Benny Ramdhani dan lainnya.

Mahfud dan istri, Zaizatun Nihayati disambut dengan tarian adat multietnis di bandara. Mahfud dikalungi selendang dari adat.

Usai prosesi penyambutan, Mahfud bersama OSO dan rombongan menuju ke Rumah Hakka Kalbar di Kubu Raya. Di sini, Cawapres dari Ganjar Pranowo menghadiri silaturahmi dengan masyarakat Tionghoa di Kalbar.

Tiba di Rumah Hakka Kalbar, Mahfud, OSO, serta rombongan, disambut dengan kesenian barongsai.

Ketua Perkumpulan Hakka Indonesia Kalimantan Barat, Bong Kian Min alias Mulyadi bersama warga tampak bersemangat dan antusias menyambut tokoh nasional yang terkenal dengan ketegasan dan integritasnya ini.

Dalam kesempatan ini, digelar juga deklarasi Perkumpulan Hakka Indonesia Kalbar untuk pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

