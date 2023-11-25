Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

4 WNA Bangladesh Ilegal Diamankan Polisi di Pelabuhanratu

Ilham Nugraha , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |10:01 WIB
4 WNA Bangladesh Ilegal Diamankan Polisi di Pelabuhanratu
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

SUKABUMI - Empat warga negara Bangladesh, yang diduga menjadi korban praktik penyelundupan orang diamankan polisi di Pantai Citepus, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

Kelompok orang asing ini, ditangkap ketika hendak di berangkat ke Australia melalui Teluk Palabuhanratu oleh seorang agen atau sponsor bernama H. Setelah tinggal selama sekitar 2 bulan di Indonesia.

"Unit PPA Sat Reskrim Polres Sukabumi berhasil mengamankan para WNA. Jadi warga Bangladesh ini awalnya diberangkatkan dari Malaysia ke Australia melalui jalur Indonesia, khususnya pantai Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi," kata Kapolres Sukabumi, AKBP Maruly Pardede.

AKBP Maruly Pardede menjelaskan bahwa WNA tersebut bermaksud bekerja di perkebunan buah dan sayuran di Australia, dengan membayar 30.000 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp. 100.000.000 untuk perjalanan ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/18/3186206//ilustrasi-F1Og_large.jpg
Kebakaran di Permukiman Kumuh Dhaka Hanguskan 1.500 Rumah, Ribuan Orang Kehilangan Tempat Tinggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/18/3184133//mantan_pm_bangladesh_sheikh_hasina-DVlT_large.jpg
Mantan PM Bangladesh Sheikh Hasina Dijatuhi Hukuman Mati atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/18/3178067//kebakaran_besar_di_bandara_dhaka_bangladesh-Tgl0_large.jpg
Kebakaran Besar Hanguskan Kompleks Kargo Bandara Dhaka, Kerugian Mencapai Jutaan Dolar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177203//eks_perdana_menteri_bangladesh_sheikh_hashina-hoCA_large.jpg
Eks PM Bangladesh Sheikh Hashina Dituntut Hukuman Mati Atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176860//ilustrasi-PybV_large.jpg
Kebakaran Pabrik Garmen Bangladesh Tewaskan Sedikitnya 16 Orang, Jenazah Hangus Tak Bisa Dikenali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/18/3157255//lokasi_jatuhnya_pesawat_latih_angkatan_udara_bangladesh_di_dhaka-L05Z_large.jpg
Korban Tewas Jet Latih Jatuh di Sekolah Bertambah Jadi 31 Orang, Sebagian Besar Anak-Anak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement