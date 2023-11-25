Sholawat Akbar di Tasikmalaya, Ribuan Warga Bersatu untuk Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

JAKARTA - Kehangatan dan kebersamaan terpancar di Kota Tasikmalaya saat ribuan warga berkumpul di Pesantren Al Bayyinah menggelar "Sholawat Akbar: Ganjar-Mahfud Presiden & Wakil Presiden 2024" pada malam Jumat 24 November 2023. Kegiatan tesebut menjadi ajang doa bersama untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024.

Sholawat akbar dibuka dengan nuansa meriah, hadroh yang memukau dari tim Hadroh Ponpes Albayyinah, dan sajian maulid nabi dari Habib Ahmad Al-hasan Alaydrus.

Acara mencapai puncaknya ketika Gus Muwafiq memberikan tausiyah penuh makna. Ia menyampaikan pesan-pesan inspiratif serta harapan akan masa depan yang lebih cerah.

"Kami berdoa agar Ganjar dan Mahfud menjadi pemimpin yang bijaksana, membawa kemajuan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkap Gus Muwafiq.

Selain doa, acara juga diwarnai oleh pembacaan surat Yasin, Ayat Suci Al-Quran, dan sholawat yang dikemas dengan pencerahan dari ulama terkemuka. Suasana hening terasa saat ribuan suara bersatu melantunkan sholawat, menciptakan momen kebersamaan yang mendalam.

BACA JUGA: Relawan Ganjar Bantu Tingkatkan Kreatifitas Istri Nelayan di Pangandaran

Ustad Abu, pemimpin Pondok Pesantren Albayyinah, merasa bangga dan menghormati atas kehadiran Gus Muwafiq dan Habib Ahmad Bin Hasan Alaydrus dari Tasikmalaya.

"Saya merasa senang dan merasa terhormat di Ponpes Albayyinah, kehadiran Gus Muwafiq, habib Ahmad bin Hasan Alaydrus , Gus Anam dan 30 kyai Tasikmalaya. Acara Sholawat Akbar yang diadakan di ponpes kami merupakan keberkahan bagi masyarakat Tasikmalaya," ujar Ustadz Abu.