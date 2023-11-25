Advertisement
HOME NEWS JABAR

Permudah Warga Dapatkan Air, Relawan Ganjar Buat Embung Penampungan di Garut

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |18:03 WIB
Permudah Warga Dapatkan Air, Relawan Ganjar Buat Embung Penampungan di Garut
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
GARUT - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Petani Tebu Bersatu (Petebu) Ganjar terus menebarkan kebaikan bagi masyarakat.

Salah satunya lewat program kegiatan Petebu Peduli, di mana Petebu Ganjar membuatkan embung atau penampungan air bagi warga di Desa Sindangsari, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar).

“Karena untuk air biasanya ngangkut dari sumber air di bawah dengan jarak yang jauh, maka kami fasilitasi dengan membuat embung bagi warga di sini,” ujar Koordinatow Wilayah Petebu Jabar M Ridwan, di lokasi, Sabtu (25/11/2023).

“Dapat digunakan untuk pertanian dan kebutuhan warga lainnya,” sambung dia.

Ridwan berharap kehadiran Petebu Ganjar dapat membantu warga sekaligus meningkatkan jiwa gotong royong.

“Masyarakat senang dan terbantu dengan embung ini. Antusiasnya sangat tinggi dari masyarakat sekaligus kami menanamkan gotong royong dan keguyuban,” jelasnya.

