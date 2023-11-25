Ganjar Bikin Pengunjung Pasar Cidu Makassar Heboh Malam-Malam

MAKASSAR - Suasana heboh menyelimuti Pasar Cidu pada Sabtu (25/11/2023) malam. Pasalnya, calon presiden (capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo tiba-tiba hadir di tengah masyarakat yang berada di sana.

Ganjar yang sedang berkegiatan di Makassar, menyempatkan diri untuk mampir yang menjadi tempat favorit warga Bumi Daeng menghabiskan malam.

Mereka yang sedang berburu kuliner bersama keluarga dan handai taulan langsung heboh melihat kedatangan pria yang juga mendapat gelar Daeng Manaba itu.

"Eh ada pak Ganjar. Itu lho yang rambutnya putih. Pak Ganjar, selamat datang di Makassar pak. Pak foto dulu pak," teriak warga antusias.

Warga yang berada di lokasi, dari semua usia langsung menyerbu Ganjar untuk mengabadikan momen bersama capres dengan nomor urut pada Pilpres 2024.

"Mimpi apa pak saya bisa ketemu bapak di sini. Duh bapak ganteng sekali. Sehat selalu pak," teriak salah satu emak-emak yang ada di sana.

Dengan senyum sumringah, Ganjar pun menyambut antusias warga di sana. Saking banyaknya massa yang ingin bersalaman dan foto bersama mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu membuat Ganjar kesulitan untuk melangkah.

"Pasar Cidu mantap, memang top. Terimakasih bapak ibu semua atas sambutannya. Selamat jajan ya," ucap Ganjar singkat.

Salah satu warga, Tiwi (34) mengaku terkejut dengan kehadiran Ganjar. Ia sangat senang bisa bersalaman dan berfoto dengannya.

"Duh senang sekali. Nggak pernah menyangka bisa ketemu sama idola saya. Bisa foto bareng tadi meski berdesakan," ucapnya.