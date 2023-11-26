Panglima TNI Tersingkat di Era Jokowi, Berikut Daftarnya

JAKARTA - Sepanjang masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), setidaknya enam tokoh Panglima TNI yang pernah menjabat. Saat ini, posisi Panglima TNI dijabat Jenderal TNI Agus Agus Subiyanto.

Panglima TNI merupakan jabatan tertinggi di Tentara Nasional Indonesia. Ia bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan umumnya diemban oleh seorang perwira tinggi berpangkat bintang empat.

Dari enam Panglima TNI, ada beberapa nama yang terbilang singkat. Berikut di antaranya:

1. Laksamana TNI Yudo Margono

Yudo Margono menduduki posisi Panglima TNI pada akhir tahun 2022 menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Ia baru saja mengakhiri masa jabatannya karena pensiun.

Lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 26 November 1965, Yudo Margono adalah alumni Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 1988. Sebelum meraih jabatan Panglima TNI, Yudo Margono telah menempati sejumlah posisi strategis, termasuk Pangkoarmada I (2018-2019).

Pangkogabwilhan I (2019-2020), dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (2020-2022). Meskipun masa baktinya relatif singkat, Yudo Margono memberikan kontribusi berarti sebelum digantikan oleh Jenderal Agus Subiyanto karena mencapai batas usia pensiun.

2. Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa

Andika Perkasa, seorang purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat, juga mencatatkan namanya sebagai Panglima TNI pada era Jokowi.