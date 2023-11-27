Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Upayakan Perpanjangan Gencatan Senjata dengan Israel, Hamas Ajukan Sejumlah Syarat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |09:47 WIB
Upayakan Perpanjangan Gencatan Senjata dengan Israel, Hamas Ajukan Sejumlah Syarat
Foto: Reuters.
A
A
A

GAZA – Kelompok Palestina Hamas melalui sebuah pernyataan pada Minggu, (26/11/2023) mengumumkan bahwa mereka berupaya memperpanjang gencatan senjata empat hari yang saat ini berlangsung dengan Israel. Namun, Hamas menginginkan ada upaya serius untuk meningkatkan jumlah tahanan Palestina yang dibebaskan dari Israel.

Pada Minggu Hamas membebaskan 17 sandera yang ditahan di Gaza, termasuk seorang gadis Amerika berusia 4 tahun, sementara Israel membebaskan 39 tahanan Palestina. Di antara 17 sandera yang dibebaskan teradapat tiga warga Thailand dan seorang warga Rusia.

Pertukaran tahanan di hari ketiga gencatan senjata ini mengikuti pembebasan 13 sandera oleh Hamas dan 39 tahanan Palestina oleh Israel pada Sabtu, (25/11/2023).

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan dia berharap jeda pertempuran dapat berlanjut selama para sandera dibebaskan. Dia berharap lebih banyak orang Amerika akan dibebaskan oleh Hamas meskipun dia tidak mendapat kabar pasti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251/putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183670/maria_zakharova-sIxz_large.jpg
Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088/macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255/gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960/gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement