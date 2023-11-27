7 Operasi Militer Israel Terhadap Palestina

KONFLIK Palestina-Israel seakan tak kunjung henti. Hingga Sabtu, 7 Oktober Hamas melancarkan serangan mendadak dan menyusup ke Israel melalui darat, udara, dan laut. Wilayah tersebut berada dalam siaga tinggi di tengah kekhawatiran konflik dan tewasnya ribuan di Perbatasan Gaza-Israel.

BACA JUGA: 6 Fakta Pembebasan Sandera Hamas dan Tahanan Palestina

Sejak berdirinya Negara Israel Modern pada 1948, mereka terlibat dalam serangkaian operasi militer, semuanya membentuk aspek militer konflik Arab-Israel.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dalam pidatonya menjelaskan, bahwa misi tentaranya yakni melenyapkan Hamas.

"Caranya dengan menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahanya, dan melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkan kembali sandera kami," ujar Netanyahu.

Berikut beberapa operasi militer Israel terhadap Palestina yang menjadi perhatian publik:

1. Operasi Solomon/Sulaiman (1991)

Operasi Solomon merupakan operasi militer rahasia Israel pada 24 hingga 25 Mei 1991. Sebelum dilakukan, ada dua operasi serupa yang disebut Operasi Musa dan Joshua, yang menjadi alternatif bagi orang Yahudi Ethiopia untuk keluar sebelum terpaksa mengakhiri program ini. Hal ini sebagai tanggapan atas serangan roket oleh kelompok Palestina dari Lebanon selatan, operasi ini dimulai pada Maret 1988. Fokus utamanya adalah memberantas ancaman di wilayah perbatasan.