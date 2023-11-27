Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ganjar Creasi Berikan Bekal Keterampilan untuk Milenial di Surabaya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |16:49 WIB
Ganjar Creasi Berikan Bekal Keterampilan untuk Milenial di Surabaya
Relawan Ganjar di Surabaya Jatim/ist
A
A
A

SURABAYA – Relawan Calon Presiden Partai Perindo, Ganjar Pranowo yang terdiri dari Generasi Alumni Muda Universitas Brawijaya (UB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Universitas Airlangga (Unair) tergabung dalam sukarelawan Ganjar Creasi (G-Creasi) menggelar pelatihan sablon tradisional, di Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Korda G-Creasi Surabaya, Afrim Rifky Ariel, mengatakan, pelatihan ini diikuti oleh milenial dan gen z di Kota Pahlawan.

“Kami melihat di bidang penyablonan ini banyak generasi milenial dan z yang tertarik. Jadi kami berinisiatif mengadakan acara ini,” kata Afrim Rifky, Senin (27/11/2023).

Dalam pelatihan tersebut, G-Creasi memberikan pengetahuan praktik mengenai sablon tradisional dengan teknik cukil. Teknik ini menggunakan papan kayu yang dipahat membentuk gambar sebagai media cetak di permukaan kain.

Pertama-tama para milenial dan gen z diperkenalkan bahan-bahan dasar sablon cukil seperti kertas sebagai alas cetak, papan kayu, minyak tanah, kain, tinta, hingga rol karet.

Kemudian mereka diajarkan proses menyablon, mulai dari pemberian tinta pada papan kayu yang sudah dipahat bergambar, menginjak-injak papan tersebut pada permukaan kain, hingga menjemur hasil cetakannya.

Menurut Afrim, skill sablon tradisional teknik cukil ini bisa menjadi modal awal bagi milenial dan gen z untuk membuka usaha. Dengan peralatan yang relatif murah dan mudah didapat, Afrim yakin bisnis mereka dapat berkembang.

“Di Surabaya sendiri potensinya sangat besar. Bisnis konveksi penyablonan ini banyak yang sudah berkembang pesat dan bisa menjadi mata pencaharian,” tutur Afrim.

