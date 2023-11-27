Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Tangkap Penghina Nabi Muhammad, Polisi: Saat Ini Jalani Pemeriksaan di Polda Sumut

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |16:00 WIB
Tangkap Penghina Nabi Muhammad, Polisi: Saat Ini Jalani Pemeriksaan di Polda Sumut
Pelaku penghinaan Nabi Muhammad (Foto: dok polisi)
A
A
A

 

MEDAN - Polisi telah menangkap LDS alias Lukman (57), warga Sorong, Papua Barat, yang patut diduga melakukan penistaan terhadap agama Islam dan penghinaan terhadap Nabi Muhammad lewat rekaman video yang kemudian diunggah dan viral di media sosial (medsos).

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa Lukman ditangkap di wilayah hukum Polres Toba pada Minggu, 26 November 2023 kemarin. Saat ini Lukman sudah berada di markas Polda Sumut di Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Iya sudah kita tangkap. Saat ini, tengah menjalani pemeriksaan di Polda Sumut," kata Hadi, Senin (27/11/2023).

Hadi meminta masyarakat tidak menyebarkan konten atau video yang dibuat oleh Lukman. Sebab, konten itu sangat sensitif.

"Konten itu mengandung muatan sensitif ujaran kebencian, jangan disebarluaskan," imbaunya.

Lukman, kata Hadi, ditangkap atas laporan Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Sumut, Dedi Hermanto Sitorus ke Polda Sumut pada Minggu (26/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/337/2866598/bareskrim-usut-akun-youtube-lecehkan-nabi-muhammad-saw-36Wfm59Apv.jpg
Bareskrim Usut Akun YouTube Lecehkan Nabi Muhammad SAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/17/244/2396393/viral-video-dugaan-pelecehan-agama-bendesa-adat-gianyar-geruduk-kantor-phdi-dan-mda-wkxiSnPCih.jpg
Viral Video Dugaan Pelecehan Agama, Bendesa Adat Gianyar Geruduk Kantor PHDI dan MDA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/05/525/2372689/kasus-adzan-jihad-majalengka-masih-berkutat-kelengkapan-berkas-ZEGCtADQsZ.jpg
Kasus Adzan Jihad Majalengka Masih Berkutat Kelengkapan Berkas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/03/337/2303177/pa-212-belum-ada-rencana-aksi-lanjutan-di-kedubes-prancis-htHuUSCUKn.jpg
PA 212: Belum Ada Rencana Aksi Lanjutan di Kedubes Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/03/337/2303174/titip-surat-ke-kedubes-prancis-babe-haikal-isinya-tuntutan-resmi-dari-habib-rizieq-5rIbhvdiCp.jpg
Titip Surat ke Kedubes Prancis, Babe Haikal: Isinya Tuntutan Resmi dari Habib Rizieq
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/03/337/2303156/presiden-jokowi-diharapkan-kontak-macron-agar-minta-maaf-ke-umat-muslim-6jCURv38lO.jpg
Presiden Jokowi Diharapkan Kontak Macron Agar Minta Maaf ke Umat Muslim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement