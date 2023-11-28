Bicara dengan Netanyahu, Elon Musk Dukung Invasi Israel ke Gaza

YERUSALEM – Miliarder Amerika Serikat (AS) Elon Musk mengunjungi lokasi serangan Hamas terhadap Israel pada Senin, (27/11/2023) dan menyatakan komitmennya untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk menghentikan penyebaran kebencian. Kunjungan itu dilakukan Musk setelah dia diserang karena dianggap mendukung posting anti-Yahudi.

Musk, pemilik platform X, Tesla dan SpaceX, juga menonton rekaman yang dikumpulkan dari bodycam Hamas, CCTV dan sumber lain dari pembunuhan besar-besaran Hamas pada 7 Oktober di mana Israel mengatakan 240 orang ditawan saat kembali ke Gaza.

Selain bertemu dengan keluarga beberapa sandera, ia juga melakukan obrolan online langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di X Spaces. Pada Senin pagi, Musk memposting di X: "Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata."

Pada pembicaraan itu, Musk juga menyatakan persetujuannya atas serangan Israel ke Gaza dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa Negara Zionis itu “tidak memiliki pilihan”.

“Jika Anda menginginkan keamanan, perdamaian, dan kehidupan yang lebih baik bagi warga Gaza, maka Anda perlu menghancurkan Hamas. Pertama-tama Anda harus menyingkirkan rezim beracun seperti yang dilakukan di Jerman dan Jepang,” kata Netanyahu pada obrolan itu sebagaimana dilansir RT.

“Tidak ada pilihan lain,” jawab Musk, sambil menambahkan, “Anda perlu menerapkan ketegasan dan memberantas teroris dan mereka yang berniat membunuh, dan pada saat yang sama membantu mereka yang masih tersisa, seperti yang terjadi di Jerman dan Jepang.”