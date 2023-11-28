Sekjen PBB Dorong Gencatan Senjata Penuh di Gaza

PBB - Sekjen PBB Antonio Guterres pada Senin (27/11/2023) mendorong gencatan senjata kemanusiaan penuh, bukannya gencatan sementara, antara Israel dan kelompok Palestina Hamas, karena “bencana kemanusiaan di Gaza kian buruk dari hari ke hari.”

“Saya ingin katakan bahwa ini adalah secercah harapan dalam kemanusiaan di tengah-tengah kegelapan perang. Dan saya sangat berharap bahwa ini akan memungkinkan kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi bantuan kemanusiaan untuk orang-orang di Gaza yang sangat menderita, mengingat bahwa bahkan dengan tambahan waktu itu pun, mustahil untuk memenuhi kebutuhan populasi Gaza yang sangat besar,” kata Guterres sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.

PBB telah meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Gaza selama empat hari gencatan senjata dan mengirim bantuan ke beberapa wilayah bagian utara daerah kantong di pesisir tersebut yang sebagian besar telah terisolir selama berpekan-pekan, kata seorang juru bicara PBB.

BACA JUGA: Israel dan Hamas Sepakat Perpanjang Gencatan Senjata di Gaza Selama 2 Hari

Israel dan Hamas diharapkan melakukan lebih banyak lagi pertukaran tahanan dan sandera sewaktu gencatan senjata diperpanjang hingga memasuki hari kelima, Selasa, (28/11/2023).

(Rahman Asmardika)