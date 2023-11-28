Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sekjen PBB Dorong Gencatan Senjata Penuh di Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |20:54 WIB
Sekjen PBB Dorong Gencatan Senjata Penuh di Gaza
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. (Foto: Reuters)
PBB - Sekjen PBB Antonio Guterres pada Senin (27/11/2023) mendorong gencatan senjata kemanusiaan penuh, bukannya gencatan sementara, antara Israel dan kelompok Palestina Hamas, karena “bencana kemanusiaan di Gaza kian buruk dari hari ke hari.”

“Saya ingin katakan bahwa ini adalah secercah harapan dalam kemanusiaan di tengah-tengah kegelapan perang. Dan saya sangat berharap bahwa ini akan memungkinkan kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi bantuan kemanusiaan untuk orang-orang di Gaza yang sangat menderita, mengingat bahwa bahkan dengan tambahan waktu itu pun, mustahil untuk memenuhi kebutuhan populasi Gaza yang sangat besar,” kata Guterres sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.

PBB telah meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Gaza selama empat hari gencatan senjata dan mengirim bantuan ke beberapa wilayah bagian utara daerah kantong di pesisir tersebut yang sebagian besar telah terisolir selama berpekan-pekan, kata seorang juru bicara PBB.

Israel dan Hamas diharapkan melakukan lebih banyak lagi pertukaran tahanan dan sandera sewaktu gencatan senjata diperpanjang hingga memasuki hari kelima, Selasa, (28/11/2023).

(Rahman Asmardika)

      
Konflik di Seluruh Dunia Melonjak, PBB: 14,5 Juta Anak Gagal Dapatkan Vaksinasi
PBB Peringatkan Neraka Iklim, Dunia Capai Rekor Suhu Paling Panas dalam Sejarah
Ini 9 Negara yang Tolak Resolusi Jadikan Palestina Anggota PBB, Salah Satunya Tetangga Indonesia
5 Negara yang Punya Hak Veto di PBB
DK PBB Gelar Rapat Darurat Bahas Serangan Besar-besaran Iran ke Israel
Sekjen PBB Kutuk Serangan Iran Terhadap Israel, Serukan Penghentian Kekerasan
