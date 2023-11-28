Gencatan Senjata Hari ke-4 di Gaza, 11 Sandera Dilepaskan dan 33 Tahanan Palestina Dibebaskan dari Penjara Israel

GAZA – Sebelas sandera Israel yang dibebaskan pada Senin (27/11/2023) telah tiba di Tel Aviv Sourasky Medical Center, fasilitas perawatan akut terbesar di Israel.

Kementerian Kesehatan Israel dalam sebuah pernyataan mengatakan ada sembilan anak-anak dan dua wanita dalam kelompok tersebut. Keluarga para sandera sedang menunggu di rumah sakit untuk dipertemukan kembali untuk pertama kalinya dalam waktu sekitar 52 hari.

Tim medis dan profesional lainnya di rumah sakit akan berada di sana untuk memberikan perawatan medis atau psikologis.

”Kami ingin mengingatkan Anda bahwa ini adalah momen sensitif bagi para sandera yang dibebaskan dan keluarga mereka dan kami ingin menjaga privasi mereka,” kata pernyataan itu, dikutip CNN.

BACA JUGA: Israel dan Hamas Sepakat Perpanjang Gencatan Senjata di Gaza Selama 2 Hari

“Seluruh sistem kesehatan siap menerima siapa pun yang akan kembali ke Israel dan bersiap untuk hari esok,” lanjutnya.

Militer Israel mengatakan sebelas sandera yang dibebaskan oleh Hamas pada Senin (27/11/2023) telah meninggalkan area penerimaan di Kerem Shalom di Israel selatan dan sedang dalam perjalanan ke rumah sakit di mana mereka akan berkumpul kembali dengan keluarga mereka.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dalam sebuah pernyataan mengatakan di tempat penampungan dekat penyeberangan Kerem Shalom, para sandera menjalani pemeriksaan medis awal sebelum dibawa ke rumah sakit. Tim CNN di lapangan melihat helikopter mendarat dan lepas landas dari Kerem Shalom.

Tim CNN di luar Rumah Sakit Ichilov di Tel Aviv melihat sebuah helikopter dengan sejumlah sandera yang tidak diketahui identitasnya mendarat di atas fasilitas tersebut.