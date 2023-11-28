Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gencatan Senjata Hari ke-4 di Gaza, 11 Sandera Dilepaskan dan 33 Tahanan Palestina Dibebaskan dari Penjara Israel

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |09:37 WIB
Gencatan Senjata Hari ke-4 di Gaza, 11 Sandera Dilepaskan dan 33 Tahanan Palestina Dibebaskan dari Penjara Israel
11 sandera dilepaskan dan 33 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel (Foto: Flash90)
A
A
A

GAZA – Sebelas sandera Israel yang dibebaskan pada Senin (27/11/2023) telah tiba di Tel Aviv Sourasky Medical Center, fasilitas perawatan akut terbesar di Israel.

Kementerian Kesehatan Israel dalam sebuah pernyataan mengatakan ada sembilan anak-anak dan dua wanita dalam kelompok tersebut. Keluarga para sandera sedang menunggu di rumah sakit untuk dipertemukan kembali untuk pertama kalinya dalam waktu sekitar 52 hari.

Tim medis dan profesional lainnya di rumah sakit akan berada di sana untuk memberikan perawatan medis atau psikologis.

”Kami ingin mengingatkan Anda bahwa ini adalah momen sensitif bagi para sandera yang dibebaskan dan keluarga mereka dan kami ingin menjaga privasi mereka,” kata pernyataan itu, dikutip CNN.

“Seluruh sistem kesehatan siap menerima siapa pun yang akan kembali ke Israel dan bersiap untuk hari esok,” lanjutnya.

Militer Israel mengatakan sebelas sandera yang dibebaskan oleh Hamas pada Senin (27/11/2023) telah meninggalkan area penerimaan di Kerem Shalom di Israel selatan dan sedang dalam perjalanan ke rumah sakit di mana mereka akan berkumpul kembali dengan keluarga mereka.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dalam sebuah pernyataan mengatakan di tempat penampungan dekat penyeberangan Kerem Shalom, para sandera menjalani pemeriksaan medis awal sebelum dibawa ke rumah sakit. Tim CNN di lapangan melihat helikopter mendarat dan lepas landas dari Kerem Shalom.

Tim CNN di luar Rumah Sakit Ichilov di Tel Aviv melihat sebuah helikopter dengan sejumlah sandera yang tidak diketahui identitasnya mendarat di atas fasilitas tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement