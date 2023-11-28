Kakek di Pemalang Ditemukan Tewas, Diduga Korban Perampokan Disertai Pembunuhan

PEMALANG - Peristiwa dugaan perampokan berujung pembunuhan terjadi di RT 1/RW 21 Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Dugaan Pembunuhan terjadi di sebuah rumah mewah berlantai dua, Selasa (28/11/2023) siang.

Korban seorang kakek bernama Muhammad Aldar (66). Jenazah ditemukan dalam kondisi miring di kasur kamar lantai bawah. Terdapat bercak darah di seprei, dinding dan lantai.

Rumah korban yang berada di jalan Pura Asri, dikerumuni warga yang penasaran. Ratusan warga silih berganti melihat rumah yang sudah diberi garis polisi.

"Yang menemukan pertama anaknya, pas hendak nengok habis Zuuhur tadi. Saya sempat melihat korban sudah meninggal dan tubuhnya kaku," Jelas Muhamad Nasir (70), kakak korban.