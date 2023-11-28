Advertisement
HOME NEWS JATIM

Videotron Logo Ganjar-Mahfud Mejeng di Kota Malang, Warga: Beliau Dekat Rakyat

Videotron Logo Ganjar-Mahfud Mejeng di Kota Malang, Warga: Beliau Dekat Rakyat
Logo Ganjar-Mahfud di iklan videotron. (Foto: Avirista Midaada)
A
A
A

KOTA MALANG - Hari pertama kampanye terbuka Pemilu 2024 dimulai dengan pemasangan video logo baru Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di videotron sekitar Alun-Alun Kota Malang. Terlihat videotron itu terpasang di sebuah pusat perbelanjaan dan menghadap ke arah sisi Jalan Merdeka Utara.

Videotron tersebut menampilkan sosok Calon presiden dan Calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Videonya memang hanya menampilkan sekitar 14 detik, tapi cukup membuat perhatian masyarakat di sekitar lokasi.

 BACA JUGA:

Lokasinya memang cukup strategis sehingga terlihat dari sisi barat videotron tepat di simpang tiga antara Jalan MGR Sugiyopranoto, Jalan Merdeka Utara, dan Jalan Merdeka Timur. Pemanfaatan videotron ini membuat masyarakat mengetahui sosok dua capres dan cawapres yang diusung Partai Perindo ini.

Halaman:
1 2
      
