HOME NEWS INTERNATIONAL

Bicara dengan Sekjen PBB, Erdogan Desak Israel Harus Diseret ke Pengadilan Internasional

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |13:30 WIB
Bicara dengan Sekjen PBB, Erdogan Desak Israel Harus Diseret ke Pengadilan Internasional
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. (Foto: Reuters)
A
A
A

ANKARA - Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Selasa, (28/11/2023) mengatakan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahwa Israel harus bertanggung jawab di pengadilan internasional atas apa yang disebutnya kejahatan perang yang dilakukannya di Gaza, kata kepresidenan Turki.

Israel telah melancarkan serangan melalui udara dan darat terhadap militan Hamas di Gaza yang menewaskan lebih dari 15.000 orang, menurut otoritas kesehatan Gaza.

Serangan tersebut dilancarkan setelah Hamas mengamuk di Israel selatan pada 7 Oktober, menewaskan sekira 1.200 orang dan menyandera 240 orang.

Dalam percakapan telepon menjelang pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza yang direncanakan pada Rabu, (29/11/2023) Erdogan dan Guterres membahas “harapan komunitas internasional mengenai serangan ilegal Israel”, akses bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut, dan upaya untuk perdamaian abadi, kata kepresidenan Turki.

“Selama panggilan telepon tersebut, Presiden Erdogan mengatakan bahwa Israel tanpa malu-malu terus menginjak-injak hukum internasional, hukum perang, dan hukum kemanusiaan internasional dengan memandang mata komunitas internasional, dan Israel harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya di hadapan dunia. hukum internasional,” katanya dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters.

Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan akan menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York.

Dalam sebuah pernyataan, mereka menambahkan bahwa Fidan juga akan mengadakan pertemuan dengan rekan-rekannya sebagai bagian dari kelompok kontak beberapa negara Muslim, yang dibentuk oleh Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) bulan ini untuk membahas Gaza dengan negara-negara Barat dan negara-negara Islam yang lain.

