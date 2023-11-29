Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kirgiztan akan Ubah Desain Benderanya karena Dianggap Mirip Lambang Perbudakan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |20:31 WIB
Kirgiztan akan Ubah Desain Benderanya karena Dianggap Mirip Lambang Perbudakan
Foto: Reuters.
A
A
A

BISHKEK - Parlemen Kirgiztan pada Rabu, (29/11/2023) memutuskan untuk mengubah desain bendera nasional setelah para kritikus, termasuk Presiden Sadyr Japarov, mengatakan elemen utamanya tampak seperti bunga matahari yang dalam budaya lokal melambangkan sifat berubah-ubah dan perbudakan.

Bendera negara Asia Tengah, yang diadopsi pada 1992 setelah memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet, menggambarkan matahari kuning - yang juga berfungsi sebagai puncak tenda yurt tradisional Kirgiztan - dengan 40 sinar dengan latar belakang merah.

Namun sinar bergelombang tersebut menarik perhatian beberapa anggota parlemen pada September yang menyatakan bahwa sinar tersebut lebih mirip kelopak bunga matahari, demikian diwartakan Reuters.

Bunga matahari memiliki arti khusus dalam budaya Kirgiztan yang setara dengan penunjuk arah cuaca dalam beberapa bahasa Eropa - bunga matahari digunakan untuk menggambarkan orang yang berubah-ubah dan seperti budak yang bersedia beralih kesetiaan demi keuntungan pribadi.

Gagasan seperti ini dapat dipandang sangat merugikan di negara yang perekonomiannya relatif kecil dan sangat bergantung pada mitra-mitranya yang lebih besar. Lebih dari satu juta orang Kirgiztan, dari total populasi kurang dari tujuh juta jiwa, bekerja di luar negeri.

Halaman:
1 2
      
