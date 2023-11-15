101 Staf Tewas di Gaza, Bendera PBB di Seluruh Dunia Dikibarkan Setengah Tiang

BENDERA dikibarkan setengah tiang di kompleks PBB di seluruh dunia pada Senin (13/11/2023). Para staf mengheningkan cipta selama satu menit untuk lebih dari 100 rekannya yang terbunuh di Gaza dalam perang Israel-Hamas.

Bendera PBB berwarna biru dan putih pertama kali diturunkan pada pukul 09.30 waktu setempat di kantor-kantor di Bangkok, Tokyo dan Beijing, dan kemudian kantor-kantor PBB lainnya pun mengikuti.

Badan PBB untuk Mendukung Pengungsi Palestina (UNRWA) mengumumkan pada Jumat, (10/11/2023) bahwa sudah 101 karyawannya tewas di Jalur Gaza sejak perang meletus lebih dari sebulan yang lalu. Dan pada Minggu, PBB melaporkan “sejumlah besar kematian dan cedera” dalam serangan terhadap salah satu fasilitas PBB di Gaza.

“Staf UNRWA di Gaza mengapresiasi pengibaran bendera PBB setengah tiang di seluruh dunia,” kata direktur badan tersebut di Jalur Gaza, Tom White, dalam pernyataan, sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia. “Namun di Gaza, kita harus tetap mengibarkan bendera PBB sebagai tanda bahwa kita masih berdiri dan melayani rakyat Gaza.”

Israel terus membombardir Jalur Gaza sejak Hamas melakukan serangan pada 7 Oktober terhadap komunitas Israel Selatan. Ini serangan paling mematikan dalam sejarah negara itu. Sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, tewas dalam serangan itu dan Hamas menyandera sekitar 240 orang, menurut pejabat Israel.