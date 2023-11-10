Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sekjen PBB: Warga Sipil di Gaza Menghadapi Mimpi Buruk Kemanusiaan Tiada Akhir

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |21:04 WIB
Sekjen PBB: Warga Sipil di Gaza Menghadapi Mimpi Buruk Kemanusiaan Tiada Akhir
Sekjen PBB sebut warga sipil di Gaza menghadapi mimpi buruk kemanusiaan tiada akhir (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menggambarkan situasi di Gaza sebagai mimpi buruk kemanusiaan yang tidak pernah berakhir bagi warga sipil. Dia sekali lagi menegaskan seruan untuk segera melakukan gencatan senjata.

"Lingkungan mereka musnah. Orang-orang yang mereka cintai terbunuh. Bom berjatuhan, sementara hal-hal mendasar dalam hidup tidak terpenuhi seperti makanan, air, obat-obatan, listrik," terangnya dalam pesan video yang disiarkan pada Konferensi Kemanusiaan Internasional untuk Populasi Sipil di Gaza yang digelar di Paris pada Kamis (9/11/2023), dikutip CNN.

Ia juga mengatakan bahwa jumlah bantuan yang mengalir hanya “setetes air di lautan” dan mengatakan komunitas internasional harus mengambil tindakan untuk melindungi warga sipil, dan mendesak negara-negara untuk berinvestasi dalam bantuan kemanusiaan PBB senilai USD1,2 miliar.

“Kami bisa membantu warga sipil di Gaza untuk melihat, dan setidaknya, secercah harapan – sebuah tanda solidaritas – dan sebuah sinyal bahwa dunia melihat penderitaan mereka dan cukup peduli untuk mengambil tindakan,” katanya.

Turut hadir dalam konferensi bantuan Gaza adalah Martin Griffiths, pejabat tinggi bantuan kemanusiaan PBB, yang menekankan kekhawatirannya mengenai usulan untuk mendorong ribuan orang ke “zona aman.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement