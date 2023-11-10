Sekjen PBB: Warga Sipil di Gaza Menghadapi Mimpi Buruk Kemanusiaan Tiada Akhir

Sekjen PBB sebut warga sipil di Gaza menghadapi mimpi buruk kemanusiaan tiada akhir (Foto: Reuters)

GAZA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menggambarkan situasi di Gaza sebagai mimpi buruk kemanusiaan yang tidak pernah berakhir bagi warga sipil. Dia sekali lagi menegaskan seruan untuk segera melakukan gencatan senjata.

"Lingkungan mereka musnah. Orang-orang yang mereka cintai terbunuh. Bom berjatuhan, sementara hal-hal mendasar dalam hidup tidak terpenuhi seperti makanan, air, obat-obatan, listrik," terangnya dalam pesan video yang disiarkan pada Konferensi Kemanusiaan Internasional untuk Populasi Sipil di Gaza yang digelar di Paris pada Kamis (9/11/2023), dikutip CNN.

BACA JUGA: Iran Bantah Punya Peran Langsung dalam Serangan Hamas di Israel dan Melawan Pasukan AS

Ia juga mengatakan bahwa jumlah bantuan yang mengalir hanya “setetes air di lautan” dan mengatakan komunitas internasional harus mengambil tindakan untuk melindungi warga sipil, dan mendesak negara-negara untuk berinvestasi dalam bantuan kemanusiaan PBB senilai USD1,2 miliar.

“Kami bisa membantu warga sipil di Gaza untuk melihat, dan setidaknya, secercah harapan – sebuah tanda solidaritas – dan sebuah sinyal bahwa dunia melihat penderitaan mereka dan cukup peduli untuk mengambil tindakan,” katanya.

Turut hadir dalam konferensi bantuan Gaza adalah Martin Griffiths, pejabat tinggi bantuan kemanusiaan PBB, yang menekankan kekhawatirannya mengenai usulan untuk mendorong ribuan orang ke “zona aman.”