Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Rapat Tertutup Jajaran TPD dan Para Caleg di Merauke

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |09:22 WIB
Ganjar Rapat Tertutup Jajaran TPD dan Para Caleg di Merauke
Ganjar rapat tertutup bareng TPD di Merauke. (MPI/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

 

MERAUKE - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menggelar rapat tertutup dengan jajaran anggota Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud dan para calon anggota legislatif (caleg) di Swissbell Hotel, Merauke, Papua Selatan, Rabu (29/11/2023) pagi.

Dalam rapat itu, Ganjar turut didampingi jajaran Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud seperti, Andika Perkasa, TGB Zainul Majdi, hingga Gatot Eddy Pramono.

Para peserta rapat itu terdiri atas para caleg dari partai politik (parpol) pengusung Ganjar-Mahfud, yaitu PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perindo, dan Partai Hanura. Rapat itu dibuka langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Asmat, Elisa Kambu.

Pertemuan dengan TPD dan para Caleg tersebut bagian dari rangkaian kegiatan kampanye perdana Ganjar di Merauke. Dalam kampanye perdana itu, Ganjar telah mengunjungi sejumlah tempat di Merauke.

Salah satu tempat yang dikunjungi Ganjar adalah Distrik Semangga, Merauke. Di sana, Ganjar memperkenalkan program satu desa, satu puskesmas, dan satu tenaga kesehatan (nakes). Tak hanya itu, Ganjar meresmikan logo dan foto baru bersama pendampingnya di Pilpres 2024, Mahfud MD.

Setelahnya, Ganjar menghadiri acara yang digelar para relawan di Gedung Bella Vista Merauke.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement