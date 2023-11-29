Ganjar Rapat Tertutup Jajaran TPD dan Para Caleg di Merauke

MERAUKE - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menggelar rapat tertutup dengan jajaran anggota Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud dan para calon anggota legislatif (caleg) di Swissbell Hotel, Merauke, Papua Selatan, Rabu (29/11/2023) pagi.

Dalam rapat itu, Ganjar turut didampingi jajaran Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud seperti, Andika Perkasa, TGB Zainul Majdi, hingga Gatot Eddy Pramono.

Para peserta rapat itu terdiri atas para caleg dari partai politik (parpol) pengusung Ganjar-Mahfud, yaitu PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Perindo, dan Partai Hanura. Rapat itu dibuka langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Asmat, Elisa Kambu.

Pertemuan dengan TPD dan para Caleg tersebut bagian dari rangkaian kegiatan kampanye perdana Ganjar di Merauke. Dalam kampanye perdana itu, Ganjar telah mengunjungi sejumlah tempat di Merauke.

Salah satu tempat yang dikunjungi Ganjar adalah Distrik Semangga, Merauke. Di sana, Ganjar memperkenalkan program satu desa, satu puskesmas, dan satu tenaga kesehatan (nakes). Tak hanya itu, Ganjar meresmikan logo dan foto baru bersama pendampingnya di Pilpres 2024, Mahfud MD.

Setelahnya, Ganjar menghadiri acara yang digelar para relawan di Gedung Bella Vista Merauke.