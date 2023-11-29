Penghormatan untuk Para Aulia, Mahfud MD Ziarah ke Makam Ulama di Sabang Aceh

SABANG - Bertandang ke wilayah paling barat Indonesia, Kota Sabang, Aceh, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD melakukan serangkaian kegiatan kampanye perdananya untuk menemui masyarakat, Selasa (28/11/2023).

Kedatangan Mahfud MD disambut gembira oleh masyarakat Desa Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh. Di sela kegiatan, Mahfud menyempatkan untuk berziarah ke makam ulama yang menyiarkan ajaran agama Islam, Tengku Pasi yang masuk dalam Keramat Aulia 44.

BACA JUGA:

"Itu makam Tengku Pasi, Tengku Pasi itu artinya ulama dekat pantai katanya itu yang dulu menjadi guru masyarakat sini di awal-awal di sekitar sini ada empat tengku di sekitar sini," ucap Mahfud MD.

Sesampainya di makam yang terletak di pinggir pantai, Mahfud membaca tahlil bersama Tim Pemenangan Daerah (TPD). Mahfud mengenakan kemeja putih dengan rompi hitam tampak khusyuk berdoa di depan pusara ulama tersebut.

BACA JUGA:

Ziarah ini adalah bentuk penghormatan kepada para alim ulama yang telah berjasa menyebarkan agama islam di Desa Jaboi, Kota Sabang, Aceh.

Kondisi pemakaman tersebut tampak tak terurus dan memprihatinkan. Tidak ada papan petunjuk arah ataupun tulisan di batu nisan yang menjadi tanda bagi para pelancong bahwa itu adalah pusara ulama.