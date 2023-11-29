Awali Kampanye, TPD Ganjar-Mahfud Jatim Gelar Doa Lintas Agama

SURABAYA - Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Pranowo-Mahfud MD Jawa Timur mengawali kampanye perdana dengan menggelar doa lintas agama di Surabaya. Sebanyak 6 agama dan satu aliran kepercayaan mengikuti kegiatan yang juga diikuti caleg, relawan dan mahasiswa ini.

Kegiatan yang digelar di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur di Jalan Kendangsari Industri, Kota Surabaya, Selasa 28 November 2023 malam ini diawali dengan diperkenalkannya masing-masing tokoh agama dari 6 agama serta 1 aliran kepercayaan.

Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan doa dari masing-masing tokoh agama. Doa lintas agama TPD Ganjar-Mahfud Jawa Timur diharapkan memberi kemenangan, kelancaran dan kesuksesan bagi pasangan capres-cawapres, Ganjar Mahfud sekaligus terhindar dari berbagai permasalahan.

"Sukses capres, sukses timnnya, sukses rakyatnya, itu harapan kita," ujar Sekretaris TPD Ganjar Mahfud-Jatim, Sri Untari.

Sementara itu, TPD Ganjar-Mahfud Jawa Timur menargetkan, perolehan suara pasangan capres-cawapres nomor urut 3 ini di Jawa Timur sebanyak 60 persen.

(Arief Setyadi )