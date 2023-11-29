Ada Demo Buruh, Lalu Lintas di Simpang Padalarang KBB Macet Parah

BANDUNG BARAT - Arus lalu lintas di kawasan Simpang Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) macet parah pada Rabu (29/11/2023) karena aksi massa buruh dari berbagai wilayah yang akan menuju Kota Bandung.

Berdasarkan pantauan, hingga pukul 15.30 WIB arus lalu lintas dari arah Cianjur menuju Padalarang-Kota Cimahi masih mengalami kemacetan. Para buruh yang menggunakan sepeda motor mendominasi arus lalu lintas siang itu.

BACA JUGA:

Kondisi itu membuat pengendara yang mengarah dari Padalarang menuju Cimareme, Kota Cimahi dan sekitarnya terjebak hingga lebih dari satu jam. Arus lalu lintas dari Cimareme dan exit Tol Padalarang menuju Cipatat, Cianjur, dan sekitarnya juga ikut terdampak kemacetan.

Deden (48) salah seorang pengendara menuturkan sudah lebih dari satu jam terjebak kemacetan di kawasan Padalarang. Ia berangkat dari rumahnya di kawasan Kota Baru Parahyangan menuju Cimareme sekitar pukul 14.30 WIB.

BACA JUGA:

"Tadi dari rumah pukul setengah 3, tadi udaj tau ada demo dikira mau ke Kantor DPRD KBB ternyata ke sini jadi saya terjebak. Udah lebih dari satu jam," ujar Deden.

Biasanya, jarak tempuh dari Kota Baru Parahyangan sekitar 15 menit menggunakan mobil. "Tapi sekarang malah lebih dari satu jam. Tadi berhenti total itu saya kejebak 30 menit. Sekarang udah bisa maju sedikit-sedikit," kata Deden.

Aksi massa buruh juga berdampak terhadap kendaraan dari ruas Jalan Tol Padalarang karena aksesnya tertutup massa buruh yang berjalan merayap menuju Kota Bandung untuk melakukan aksi. Salah satunya Rosidin (51), salah seorang sopir truk yang berangkat dari Jakarta.