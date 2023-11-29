Gelar Razia Ilegal, Oknum Polisi bak Bang Jago Aniaya Warga hingga Bonyok

MURATARA - Seorang oknum polisi di Polres Muratara, Sumatera Selatan (Sumsel) berpangkat Brigpol berinisial BR diduga menganiaya warga dan menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan razia kendaraan bermotor pada pukul 03.00 WIB dini hari.

Wakapolres Muratara Kompol I Putu Suryawan menegaskan razia motor pukul 3 subuh yang dilakukan Brigpol BR adalah tanpa perintah dan melakukan penganiayaan terhadap warga, Senin 20 November 2023.

"Pada hari dan jam kejadian itu, Brigpol BR tanpa ada surat perintah, tanpa ada pemberitahuan kepada pimpinan dalam melakukan tindakan itu," kata Suryawan.

Dijelaskan Suryawan, Brigpol BR menghentikan kendaraan sepeda motor yang dikendarai pria bernama Aidil Putra (27) warga Desa Lubuk Rumbai pada Senin 20 November 2023 pekan lalu menjelang waktu subuh sekitar pukul 03.00 WIB.

Selain beralasan melakukan tilang terhadap Aidil Putra, Brigpol BR juga berbuat tindak pidana penganiayaan terhadap mertua pelapor yakni Darmadi (52) hingga lebam di area mata kirinya.

"Oknum ini melakukan penyalahgunaan wewenang (bukan Polantas), Brigpol BR ini statusnya adalah personel Bagian SDM dalam rangka pembinaan yang sudah lama tidak diberikan tugas karena dalam proses pembinaan," katanya.

Dan ia memastikan Polres Muratara berkomitmen untuk selalu menegakkan kedisiplinan personel guna menjamin anggota Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan (PRESISI).

Selain itu, juga pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf baik kepada pelapor atau korban maupun masyarakat Kabupaten Muratara atas perlakuan oknum tersebut yang telah mencederai nama baik institusi Polri.

"Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kejadian serupa," katanya.