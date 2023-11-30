Biaya Haji 2024 Negara di Afrika, Ternyata Lebih Mahal dari Indonesia

JAKARTA - Biaya haji 2024 beberapa negara di Afrika telah resmi diumumkan. Melansir media asal Nigeria, The Guardian pada Rabu (29/11/2023), Komisi Haji Nasional Nigeria (NAHCON) menetapkan bahwa biaya haji dari Nigeria.

Lantas berapa biaya haji 2024 negara di Afrika? Dalam hal ini Pemerintahannya menetapkan besaran sementara Rp4,5 juta Naira Nigeria per orang. Jika dirupiahkan, nilai ini setara dengan Rp88,45 juta.

Dalam segi kuota jamaah, Nigeria sendiri mendapat kuota jamaah haji 95.000 jamaah oleh pemerintah Arab Saudi. Namun jumlah itu diketahui telah dikurangi sebanyak 71.000 kuota karena telah dialokasikan untuk 36 negara bagian, wilayah ibu kota federal, serta Angkatan Bersenjata Nigeria.

Mahalnya biaya haji di Nigeria pada tahun 2024 tidak lepas dari menurunnya nilai tukar mata uang Naira Nigeria terhadap dolar. Selain itu, penyatuan mata uang asing oleh pemerintah federal juga menjadi faktor lain yang menyebabkan haji mahal.

Tidak jauh berbeda dengan di Nigeria, Maroko juga telah menetapkan tarif haji terbaru untuk 2024. Melansir Morocco World News, Rabu (29/11/2023) Kementerian Urusan Islam Maroko telah menetapkan kenaikan biaya haji di Maroko sebesar 3.200 dirham Maroko atau sekitar Rp 4,9 juta. Hal ini mencakup pada harga tiket pesawat, beberapa layanan, pajak, dan lain-lain.