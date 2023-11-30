Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Biaya Haji 2024 Negara di Afrika, Ternyata Lebih Mahal dari Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |07:06 WIB
Biaya Haji 2024 Negara di Afrika, Ternyata Lebih Mahal dari Indonesia
Ilustrasi biaya haji di Afrika (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Biaya haji 2024 beberapa negara di Afrika telah resmi diumumkan. Melansir media asal Nigeria, The Guardian pada Rabu (29/11/2023), Komisi Haji Nasional Nigeria (NAHCON) menetapkan bahwa biaya haji dari Nigeria.

Lantas berapa biaya haji 2024 negara di Afrika? Dalam hal ini Pemerintahannya menetapkan besaran sementara Rp4,5 juta Naira Nigeria per orang. Jika dirupiahkan, nilai ini setara dengan Rp88,45 juta.

Dalam segi kuota jamaah, Nigeria sendiri mendapat kuota jamaah haji 95.000 jamaah oleh pemerintah Arab Saudi. Namun jumlah itu diketahui telah dikurangi sebanyak 71.000 kuota karena telah dialokasikan untuk 36 negara bagian, wilayah ibu kota federal, serta Angkatan Bersenjata Nigeria.

Mahalnya biaya haji di Nigeria pada tahun 2024 tidak lepas dari menurunnya nilai tukar mata uang Naira Nigeria terhadap dolar. Selain itu, penyatuan mata uang asing oleh pemerintah federal juga menjadi faktor lain yang menyebabkan haji mahal.

Tidak jauh berbeda dengan di Nigeria, Maroko juga telah menetapkan tarif haji terbaru untuk 2024. Melansir Morocco World News, Rabu (29/11/2023) Kementerian Urusan Islam Maroko telah menetapkan kenaikan biaya haji di Maroko sebesar 3.200 dirham Maroko atau sekitar Rp 4,9 juta. Hal ini mencakup pada harga tiket pesawat, beberapa layanan, pajak, dan lain-lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187979//haji-xY3j_large.jpg
Breaking News! Prabowo Teken Aturan Biaya Haji 2026, Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187930//wakil_menteri_haji_dan_umrah_dahnil_anzar-XOc8_large.jpg
Perintah Presiden, Dahnil Sebut Petugas Haji dari TNI-Polri Bakal Ditambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/470/3186550//danantara-Y1fw_large.jpg
Danantara Akan Beli Tanah 80 Hektare Buat Kampung Haji di Mekkah, 90 Perusahaan Jumbo Ikut Tender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/398/3185891//wakil_menteri_haji_dan_umroh_dahnil_anzar-zMuY_large.jpg
Wamenhaj Pastikan Petugas Haji 2026 Tak Bakal Nebeng Naik Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185809//umrah-6WDn_large.jpg
Kebijakan Umrah Mandiri Harus Dibarengi dengan Regulasi yang Jelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184897//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-bXAI_large.jpg
KPK Bedah Dugaan Korupsi BPKH: Biaya Mahal, Layanan Haji Diduga Tak Sejalan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement