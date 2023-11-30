Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gangguan Lebih dari Sejam, Ini Penampakan Penumpang Lesehan di Gerbong KRL

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |00:02 WIB
Gangguan Lebih dari Sejam, Ini Penampakan Penumpang Lesehan di Gerbong KRL
Penumpang KRL lesehan. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Ganguan perjalanan yang terjadi pada KRL tujuan Jakarta - Bogor akibat perbaikan sinyal di Stasiun Citayam, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berlangsung hingga satu jam. Masyarakat mengeluhkan gangguan yang terbilang sangat lama tersebut. 

Diunggah dari akun instagram Lensa Berita Jakarta, lamanya ganguan perjalanan yang terjadi lebih dari satu jam itu membuat suasana di dalam gerbong berbeda dari biasa. Para penumpang yang biasanya berdiri di dalam gerbong memilih duduk untuk mengirit tenaga.

BACA JUGA:

Ada Gangguan Sinyal di Stasiun Citayam, KRL Menuju Bogor Tertahan 

"KRL gangguan lebih dari satu jam. Suasana penumpang KRL Coummuter Line di dalam Gerbong ketika terjadi gangguan pada malam hari ini," tulis akun tersebut, Rabu (29/11/2013).  

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186373/krl-xrKc_large.jpg
KRL Jakarta Kota-Bogor Gangguan di Stasiun Pasar Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185728/krl-pBnD_large.jpg
Sempat Gangguan, KRL Line Rangkasbitung Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185713/krl-zuLF_large.jpg
KRL Terlambat, Ada Gangguan di Lintas Palmerah-Kebayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178538/krl-OYvn_large.jpg
KRL Anjlok, Perjalanan Lintas Rangkasbitung Dilakukan Rekayasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178494/viral-WpGM_large.jpg
Breaking News! Kereta Anjlok di Rangkasbitung, Perjalanan KRL Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178152/krl-VnoN_large.jpg
Perjalanan KRL Lintas Daru-Parung Panjang Gangguan Pagi Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement