Gangguan Lebih dari Sejam, Ini Penampakan Penumpang Lesehan di Gerbong KRL

JAKARTA - Ganguan perjalanan yang terjadi pada KRL tujuan Jakarta - Bogor akibat perbaikan sinyal di Stasiun Citayam, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berlangsung hingga satu jam. Masyarakat mengeluhkan gangguan yang terbilang sangat lama tersebut.

Diunggah dari akun instagram Lensa Berita Jakarta, lamanya ganguan perjalanan yang terjadi lebih dari satu jam itu membuat suasana di dalam gerbong berbeda dari biasa. Para penumpang yang biasanya berdiri di dalam gerbong memilih duduk untuk mengirit tenaga.

BACA JUGA:

Ada Gangguan Sinyal di Stasiun Citayam, KRL Menuju Bogor Tertahan

"KRL gangguan lebih dari satu jam. Suasana penumpang KRL Coummuter Line di dalam Gerbong ketika terjadi gangguan pada malam hari ini," tulis akun tersebut, Rabu (29/11/2013).