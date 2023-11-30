Tingkatkan Skill Kewirausahaan, Relawan GPS For Ganjar-Mahfud Gelar Pelatihan Sabun Cuci di Kendal

KENDAL - Sukarelawan pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gerbong Pecinta Sandi Uno (GPS) For Ganjar-Mahfud menumbuhkan skill berwirausaha dengan pelatihan sabun cuci di Resto Gentuman, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Koordinator Wilayah (Korwil) GPS For Ganjar-Mahfud Jateng, Vienkan Bahreyis mengatakan, pelatihan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk kepedulian untuk menambah pendapatan ekonomi masyarakat Kabupaten Kendal.

Ia berkomitmen menebarkan lebih banyak manfaat kepada warga, sehingga semakin banyak yang berdaya dengan berbagai skill dan keterampilan.

"Pelatihan hari ini kita membuat sabun cuci piring untuk membuka ruang usaha rumah tangga, tujuannya untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat yang digagas oleh program-programnya Ganjar Mahfud kepada masyarakat Indonesia," kata Vienkan, dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).

Ia menjelaskan gagasan Sandiaga Uno mengenai ekonomi hijau sebagai konsep ekonomi lebih baik bagi Indonesia di masa depan. Dengan itu, GPS For Ganjar-Mahfud optimis membantu program yang memberikan kesejahteraan kepada rakyat.

"Ini juga sesuai dengan apa yang diharapkan dan diarahkan Pak Sandi Uno, yaitu menciptakan ekonomi hijau. Sehingga harga pangan yang murah, kerja mudah dan hidup berkah untuk Indonesia," tutur Vienkan.