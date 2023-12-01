Mahfud MD Cerita Masa-Masa Dirinya di Pesantren: Tidak Ada Hiburan, Adanya Baca Kitab

TANGERANG - Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Mahfud MD menceritakan dirinya yang telah menjadi santri sejak kecil. Cawapres nomor urut tiga tersebut pun mengungkapkan bahwa kehidupan santri saat ini berbeda dengan zaman dahulu.

Hal itu dia sampaikan saat melakukan dialog dialog kebangsaan dengan tema Jaminan Hukum Kesejahteraan Dunia Pesantren di Pondok Pesantren (Ponpes) Nur Antika, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Kamis, (30/11/2023). Nampak, acara ini turut dihadiri oleh ratusan santri dan santriwati Ponpes tersebut.

BACA JUGA:

Mahfud MD Bicara soal Pentingnya Mencintai Negara: Itu Sebuah Keharusan

Cawapres yang mendampingi Capres Ganjar Pranowo ini mulanya menuturkan bangsa Indonesia baru bisa bebas beribadah setelah merdeka. Begitu pula ketika dengan pesantren.

"Indonesia maju setelah merdeka. Saya di pesantren sejak kecil, pesantren saya dulu tidak seperti sekarang. Kalo kita masak pakai kayu, bikin kayu bakar cari ranting, masak sendiri itu tahun 68 (1968)," ujarnya.