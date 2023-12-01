Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Eksekutor Pengeroyokan Anggota Polda Jambi Ditangkap!

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |12:30 WIB
Eksekutor Pengeroyokan Anggota Polda Jambi Ditangkap!
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAMBI - Sat Reskrim Polresta Jambi berhasil mengamankan dua buron atau DPO kasus pengeroyokan salah seorang anggota Ditreskrimsus Polda Jambi oleh gerombolan bermotor yang terjadi pada akhir Oktober lalu.

Kedua pelaku diamankan petugas setelah jadi buronan polisi. Salah satunya diketahui berperan sebagai eksekutor.

"Kedua pelaku, yakni berinisial I dan M. Keduanya berhasil diringkus petugas ditempat persembunyiannya di wilayah Provinsi Lampung," ungkap Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Indar, Jumat (1/12/2023).

Dia menambahkan, petugas yang terus memburu pelaku pengeroyokan terhadap anggota polisi tersebut mendapatkan informasi keberadaan pelaku, yakni di Provinsi Lampung. 

Tanpa membuang waktu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan pihak Polres Tulang Bawang, Lampung.

"Alhamdulillah kita sudah melakukan penangkapan terhadap dua orang DPO yang berada di Lampung, salah satunya inisial I, yang merupakan eksekutor dalam tindak pidana tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, anggota Ditreskrimsus Polda Jambi, yakni Andri Sitompul (30) dan Candra (29) sebagai warga menjadi korban pembacokan oleh kelompok pemuda bersenjata tajam di kawasan Arizona Kota Jambi, pada Minggu 29 Oktober 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189611/debt_collector-gM1j_large.jpg
Kronologi Lengkap Pengeroyokan 2 Matel di Kalibata Berujung 6 Polisi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189595/polri-4HzJ_large.jpg
Polisi Pastikan Belum Ada Tersangka Pembakaran Kios di Kalibata Imbas Matel Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189584/perusakan-8Sfx_large.jpg
Pengendara yang Disetop Matel di Kalibata Ternyata Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189581/pelaku_pengeroyokan-Qad6_large.jpg
5 Fakta Pelaku Pengeroyokan 2 Debt Collector hingga Tewas di Kalibata, 6 Polisi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189574/pengeroyokan-Y8TK_large.jpg
6 Polisi Pengeroyok Debt Collector hingga Tewas di Kalibata Dijerat Pasal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189568/6_polisi_tersangka_pengeroyokan_matel_hingga_tewas-4FmM_large.jpg
6 Polisi Pengeroyok 2 Matel hingga Tewas Disidang Etik Pekan Depan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement