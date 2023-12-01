Kasus Anggota Polda Jambi Dikeroyok OTK, Polisi Buru Tiga Orang DPO

JAMBI - Satreskrim Polresta Jambi terus memburu pelaku dugaan pengeroyokan terhadap salah seorang anggota Ditreskrimsus Polda Jambi, oleh gerombolan bermotor yang terjadi pada akhir Oktober lalu. Dengan tertangkapnya dua orang pelaku, yang salah satunya eksekutor, petugas masih mengejar sisa rekan pelaku lagi.

"Kita masih mengejar tiga pelaku lagi dan masih dalam proses penyidikan untuk dilakukan pencarian," kata Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Indar, Jumat (1/12/2023).

Dia menambahkan, saat ini ketiga pelaku sudah masuk dalam pencarian orang (DPO) Polresta Jambi.

Sebelumnya, dua orang pelaku sudah diamankan petugas setelah jadi buronan polisi. Salah satunya diketahui berperan sebagai eksekutor.