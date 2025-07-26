Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kapolda Jambi: 32 Titik Api dan 270 Hektare Lahan Gambut Terbakar

Azhari Sultan , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |14:19 WIB
Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar bersama pejabat utama Polda mengecek lokasi kejadian/Foto: Azhari Sultan-Okezone
A
A
A

JAMBI – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi, Jambi, belum padam. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar meninjau lokasi untuk menentukan cara cepat dan tepat memadamkan api.

Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar bersama pejabat utama (PJU) Polda Jambi langsung melakukan pengecekan di lokasi kejadian, Sabtu (26/7/2025).

"Pengecekan ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat dan keseriusan Polda Jambi dalam penanganan karhutla yang kembali terjadi di wilayah Provinsi Jambi," ungkap Krisno.

Hingga saat ini, terdapat 32 titik api yang tersebar di beberapa kabupaten di wilayah hukum Polda Jambi. Ditreskrimsus Polda Jambi juga sudah diterjunkan untuk menyelidiki penyebab kebakaran.

"Langkah-langkah pencegahan telah kami lakukan, termasuk dengan menerbitkan Maklumat Kapolda melalui media sosial dan spanduk. Saya juga telah memerintahkan seluruh anggota untuk bekerja sama dengan stakeholder terkait dalam menghadapi karhutla ini," tegas Krisno.

