HOME NEWS NUSANTARA

Gedung Eks Asrama Putri UIN Jambi Terbakar Hebat, Api Menjalar ke Ruko

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |20:50 WIB
Gedung Eks Asrama Putri UIN Jambi Terbakar Hebat, Api Menjalar ke Ruko
Gedung eks Asrama Putri UIN Jambi terbakar hebat (Foto: Azhari Sultan/Okezone)
JAMBI — Gedung eks asrama putri Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi di Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi terbakar pada Jumat (25/7/2025). Kobaran api dengan cepat menjalar ke sejumlah ruko di sebelahnya.

Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Namun, kuat dugaan disebabkan korsleting listrik.

"Dugaan sementara adanya korsleting listrik di posisi tengah gedung. Berapa bangunan belum tahu ini," ungkap Sekretaris Damkar Kota Jambi, Doni Sumantriadi, Jumat.

Berdasarkan informasi yang didapat dari pihak sekuriti kampus, kobaran api pertama kali terlihat di wilayah tengah bangunan yang berdempetan.

"Tadi siang hari cuaca sangat panas sehingga cepat memengaruhi api menjalar ke bangunan lain," tandas Doni.

Beruntung dalam kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. "Untuk kerugian material belum bisa dipastikan," katanya.

Pihaknya mengerahkan 12 unit armada pemadam dengan anggota lebih kurang 75 orang.

(Arief Setyadi )

      
