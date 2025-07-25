Kebakaran Rumah di Semarang, 5 Orang Tewas Terpanggang Termasuk Ibu Hamil

SEMARANG – Kebakaran tragis terjadi di Jalan Pesanggrahan Raya No. 25/27, Kelurahan Mlatibaru, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jumat (25/7/2025) dini hari.

Lima orang dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut, termasuk seorang ibu hamil yang tengah mengandung enam bulan. Para korban diduga masih satu keluarga.

Kelima korban yang meninggal dunia telah teridentifikasi yaitu Aminah (65), Amalia (33), sedang hamil 6 bulan; Muhammad Aditya (14), Kimora Azzalea Rachmadi (4), dan Saidah (55).

Wakil Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Semarang, Kompol Aris Munandar, membenarkan bahwa kelima korban tersebut tewas dalam insiden tersebut.

“Lima korban meninggal dunia, termasuk satu orang yang sedang mengandung kurang lebih 6 bulan,” ujar Kompol Aris Munandar kepada wartawan, Jumat pagi.