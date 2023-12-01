Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ratusan Mahasiswa Sambut Ganjar hingga Ajak Joget Bersama di Kupang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |17:05 WIB
Ratusan Mahasiswa Sambut Ganjar hingga Ajak Joget Bersama di Kupang
Ganjar diajak dansa di NTT/Foto: Danandaya
A
A
A

 

KUPANG - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan pidato di halaman kampus Universitas San Pedro, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (1/12/2023). Setibanya di lokasi Ganjar disambut antusias mahasiswa, hingga beberapa kali terdengar teriakan presiden untuk dirinya.

Dihadapan ratusan mahasiswa hingga masyarakat yang berada di luar kampus, Ganjar sempat menyampaikan beberapa keluhan masyarakat Kupang setelah bertemu kepada para tokoh agama.

 BACA JUGA:

"Pak, kenapa harga bahan pokok mahal, Pak kenapa pupuk susah di cari, kami sudah bekerja kenapa harga pertanian kamu tidak terbeli dengan baik, pak kenapa kemudian kami tidak bisa mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan baik," katanya.

Selanjutnya, Ganjar menceritakan pengalaman dia ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah ketika dia bertemu dengan mahasiswa asal NTT. Mahasiswa tersebut tidak bisa berbuat banyak karena situasi saat itu sedang pandemi Covid-19.

 BACA JUGA:

"Saya ingat kawan kalian pada saat beberapa waktu lalu pandemi, di Semarang saya tengok mahasiswa NTT. Saya bertanya kepada kawan kami, sudah dapat kiriman orangtua? Maaf belum. Orangtua kerja apa? Petani," ucap Ganjar.

Dia langsung memerintahkan kepada dinas pendidikan agar membantu seluruh mahasiswa yang tinggal di Jawa Tengah. Sebab dia percaya pendidikan adalah salah satu wadah untuk seluruh orang bisa merubah nasibnya.

"Bagaimana bangun solidaritas itu, kemudian saya perintahkan kepala dinas, bantu anak-anak kos mahasiswa yang kos dari seluruh Indonesia," ucap Ganjar disambut meriah mahasiswa.

Setelah selesai melakukan pidato, dirinya langsung bergerak membelah kerumunan mahasiswa untuk bisa sampai ke kendaraan. Di situ ratusan mahasiswa saling berebut untuk berswafoto atau bersalaman dengan Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement