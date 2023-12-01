Ratusan Mahasiswa Sambut Ganjar hingga Ajak Joget Bersama di Kupang

KUPANG - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan pidato di halaman kampus Universitas San Pedro, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (1/12/2023). Setibanya di lokasi Ganjar disambut antusias mahasiswa, hingga beberapa kali terdengar teriakan presiden untuk dirinya.

Dihadapan ratusan mahasiswa hingga masyarakat yang berada di luar kampus, Ganjar sempat menyampaikan beberapa keluhan masyarakat Kupang setelah bertemu kepada para tokoh agama.

"Pak, kenapa harga bahan pokok mahal, Pak kenapa pupuk susah di cari, kami sudah bekerja kenapa harga pertanian kamu tidak terbeli dengan baik, pak kenapa kemudian kami tidak bisa mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan baik," katanya.

Selanjutnya, Ganjar menceritakan pengalaman dia ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah ketika dia bertemu dengan mahasiswa asal NTT. Mahasiswa tersebut tidak bisa berbuat banyak karena situasi saat itu sedang pandemi Covid-19.

"Saya ingat kawan kalian pada saat beberapa waktu lalu pandemi, di Semarang saya tengok mahasiswa NTT. Saya bertanya kepada kawan kami, sudah dapat kiriman orangtua? Maaf belum. Orangtua kerja apa? Petani," ucap Ganjar.

Dia langsung memerintahkan kepada dinas pendidikan agar membantu seluruh mahasiswa yang tinggal di Jawa Tengah. Sebab dia percaya pendidikan adalah salah satu wadah untuk seluruh orang bisa merubah nasibnya.

"Bagaimana bangun solidaritas itu, kemudian saya perintahkan kepala dinas, bantu anak-anak kos mahasiswa yang kos dari seluruh Indonesia," ucap Ganjar disambut meriah mahasiswa.

Setelah selesai melakukan pidato, dirinya langsung bergerak membelah kerumunan mahasiswa untuk bisa sampai ke kendaraan. Di situ ratusan mahasiswa saling berebut untuk berswafoto atau bersalaman dengan Ganjar.