HOME NEWS SULSEL

Sapa GenZi di Makassar, Alam Ganjar Bicara Akses Pendidikan yang Belum Merata

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |16:47 WIB
Sapa GenZi di Makassar, Alam Ganjar Bicara Akses Pendidikan yang Belum Merata
Alam Ganjar diskusi dengan GenZi di Makassar (Foto: Abdoellah Nicolha)
A
A
A

MAKASSAR - Putra calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Alam Ganjar datang menyapa anak muda GenZi Makassar, Jumat (1/12/2023).

Alam menyapa GenZi Makassar dengan menggelar diskusi di Nipah Mal yang dihadiri kaum milenial dari kalangan mahasiswa dan anak muda.

Alam menyebutkan, banyak pertanyaan soal bagaimana akses pendidikan dasar itu belum merata kualitasnya dan juga disparitasnya tinggi.

Selain itu, ada juga soal patriarki. Bagaimana seorang perempuan belum dapat mendapatkan hak dasarnya, bagaimana dipaksakan untuk dinikahkan dan sebagainya.

"Jadi bahan diskusi yang menarik karena diskusi-diskusi seperti ini dan forum komunitas yang sangat fokus pendidikan itu bisa menjadi tajuk untuk memberikan Awerness lebih dan memberikan impact yg langsung kepada masyarakat," bebernya.

Bahkan, dalam satu pulau yang sama kata Alam, ada disparitas yang sama. "Jadi memang masalah disparitas ini kembali lagi terkait distribusi tenaga kerja, tenaga pengajar perlu disebar lagi," ujarnya.

Dia menginginkan agar pendidikan menjadi hak dasar bagi semuanya. "Yaitu akses yang tak perlu lagi dipertanyakan dan semua orang tidak perlu mikir gitu lho. Tinggal datang ke sekolah, belajar itu menjadi harapan ke depan," tandasnya.

Sementara, Ketua TPD Ganjar-Mahfud, dr Udhin Syahaputra Malik yang mendampingi Alam Ganjar menambahkan, pihaknya ingin pendidikan menjadi hak dasar bagi semuanya.

Telusuri berita news lainnya
