Bertemu Ganjar, Uskup Agung Kupang Curhat Segudang Persoalan di Daerahnya

KUPANG - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bertemu Uskup Agung Kupang Mgr Petrus Turang Pr di kediamannya, Jumat 1 Desember 2023. Calon Presiden usungan PDI Perjuangan, Hanura, PPP dan Partai Perindo itu tiba di istana Keuskupan sekitar pukul 15.00 Wita.

Mengenakan kemeja hitam bercelana warna terang, Ganjar Pranowo disambut Uskup Turang dengan pengalungan selendang tenunan khas Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam pertemuan yang berlangsung sangat santai dan kekeluargaan tersebut, Uskup Agung Kupang menyampaikan sejumlah kondisi sosial ekonomi masyarakat di provinsi berbasis kepulauan itu.

Uskup Petrus Turang menyampaikan terkait kondisi bahan bakar minyak (BBM) yang masih sulit diakses warga di Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao. Menurut Uskup, masyarakat daerah itu sangat sulit mengakses BBM.

"Saya baru kembali dari daerah (Rote) itu. Saya diminta untuk menyampaikan kondisi BBM itu kepada Calon Presiden Pak Ganjar di hari ini. Jika terpilih nanti tolong diperhatikan hal itu," pinta Uskup Petrus Turang.

Menurut Uskup, BBM sampai saat ini masih menjadi satu persoalan serius yang sulit diakses warga di sejumlah daerah NTT. Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama.

"Dan oleh karena itu, agar diharap jika Pak Ganjar terpilih jadi presiden, agar bisa selesaikan persoalan ini," katanya.